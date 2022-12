L’artiste Kehlani dénonce l’agression sexuelle dont iel a été victime pendant son concert

L’interprète de «You should be there » a raconté le geste inadmissible et condamnable dont iel a été victime alors qu’iel traversait la foule après avoir donné le dernier concert de sa tournée à Manchester.

Triste et ahurissant. L’artiste Kehlani a raconté sur les réseaux sociaux l’agression sexuelle dont iel a été victime en plein concert. L’interprète de 27 ans a depuis supprimé sa publication Instagram, postée le 13 décembre, mais des internautes ont eu le temps de saisir des captures d’écran. Dans sa publication, iel déclare également avoir supprimé toutes les vidéos où iel racontait ce qui s’est passé. « Je ne veux pas qu’il y ait de vidéos de moi aussi énervé·e, bouleversé·e et pleurant de colère », a écrit l’artiste.

Le dernier concert de sa tournée

« Je me fiche de savoir à quel point vous jugez que ma musique, mes performances, le bon temps que je passe avec mes amis à danser dans les clubs, ou MOI sont sexuels… Cela ne donne à aucun d’entre vous le droit de franchir les limites, comme coller vos mains sous ma jupe et tirer mes sous-vêtements pour TOUCHER MES PARTIES GENITALES alors que je suis escorté·e à travers la foule après avoir performé », a déclaré Kehlani.

Sans précisions sur le lieu de l’agression, il est probable que les faits se soient déroulés le 12 décembre à Manchester, au Royaume-Uni. Ce soir-là, Kehlani donnait le dernier concert de sa tournée « Blue water Road », du nom de son dernier album en date. Iel était alors sur la scène du O2 Victoria Warehouse avant un showcase.

Kehlani shares a message after a performance in England 😧 pic.twitter.com/yYdJKEk3Ub — HipHopDX (@HipHopDX) December 13, 2022

Déjà victime d’agression sexuelle par le passé

«Cette merde m’écœure. En tant que victime d’agression sexuelle, je suis sans cesse sorti·e de mes gonds et ahuri·e », a ajouté Kehlani. En 2019, l’interprète de « Distraction » avait laissé entendre qu’iel avait déjà été victime d’agression sexuelle, sans raconter précisément les faits, encore douloureux. Au micro du podcast Sunday Gems, iel avait toutefois déclaré : « Je ne veux pas ajouter plus de souffrance, je ne veux pas ajouter plus de douleur. Tout ce que je veux dire, c’est : envoyez de l’amour à tous ceux qui sont sur le chemin de la guérison en ce moment, et envoyez de l’amour à tous ceux qui en ont besoin ». Soutien pour Kehlani.

Crédit photo : Capture d’écran YouTube / 24h with Kehlani, Vogue