En 5 ans, le nombre de plaintes pour violences sexuelles hors cadre familial a augmenté de 77%

Selon le rapport du ministère de l’Intérieur, le nombre d’infractions sexuelles commises en dehors de la famille ne cesse d’augmenter depuis 2017. Une hausse en partie due à la libération de la parole consécutive au mouvement #MeToo.

C’est ce que l’on appelle monter en flèche. Le ministère de l’Intérieur a publié, mercredi 30 novembre, un rapport concernant les violences sexuelles hors cadre familial. Les chiffres, établis sur le nombre de plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie en 2021, montrent ainsi une hausse importante.

Une grande majorité des victimes sont des femmes

« Entre 2020 et 2021, le nombre de victimes d’infractions sexuelles commises en dehors de la famille enregistrées a progressé de 24 % », indique le rapport de la place Beauvau. Sur les 72 000 infractions à caractère sexuel recensées cette année-là, la plupart (73%) concernent des faits de violences sexuelles physiques. Concernant les victimes, le déséquilibre est criant. Une grande majorité (86%) sont des femmes, et parmi elles, une majorité également sont mineures (55%). En revanche, parmi les 48 300 personnes mises en cause, presque la totalité (96%) sont des hommes, le plus souvent majeurs (73%).

L’effet #MeToo

Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, cette tendance à la hausse n’est pas récente, et poursuit au contraire une « très forte progression » depuis 2017. Ainsi, en 5 ans, le nombre de victimes enregistrées par les forces de sécurité a augmenté de 77 %. Selon le rapport, cette hausse est en partie due à la libération de la parole favorisée par le mouvement #MeToo et les plaintes « portent plus fréquemment sur des faits anciens ». S’ils donnent une idée de l’ampleur du phénomène, ces chiffres ne sont toutefois pas représentatifs de la véritable quantité de personnes victimes de violences sexuelles en dehors du cadre familiale. Le rapport rappelle en effet que seuls 10% des victimes portent plainte.

