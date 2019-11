Pour ce qui est des chaussures larges, si vous ne partez pas sur des chaussures trop féminines, taper dans les collections homme c'est mon conseil. Il y a de super paires de bottines/sneakers/derbies (quoique les derbies, c'est moins facile) pour les mêmes prix, les tissus sont plus épais ou solides et c'est plus large (car les hommes ou ont les pieds nettement plus large ou on prend en considération leur confortUne bonne moitié de mes pompes viennent des collections hommes car j'en avais ras le c** des petits talons et des matières fragiles (et des paillettes, des clous, des noeuds etcC'est une technique qui a ses limites évidemment (les escarpins homme ne sont pas si courants