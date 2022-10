L’actrice Angela Lansbury, star de la série Arabesque est morte

L’actrice américaine d’origine anglaise est décédée « paisiblement » à l’âge de 96 ans.

Elle a incarné l’une des femmes détectives les plus célèbres de la télévision, dans Arabesque. Le 11 octobre, Angela Lansbury s’est éteinte à l’âge de 96 ans.

Angela Lansbury, star de télé, de cinéma, et de théâtre

Angela Lansbury « est morte paisiblement dans son sommeil chez elle à Los Angeles […], cinq jours tout juste avant son 97e anniversaire », selon l’annonce de sa famille à la presse le 11 octobre.

L’actrice anglaise naturalisée états-unienne était une figure bien familière des amateurs du petit écran. Entre 1984 et 1996, Angela Lansbury a incarné l’auteure de romans policiers et détective amateure Jessica Fletcher. Arabesque a été un succès spectaculaire. La série a continué à être diffusée à travers le monde et notamment en France des années après son arrêt à la fin des années 1990. L’héroïne avait été récompensée de quatre Golden Globes pour son interprétation.

Même si son rôle dans Aarabesque demeure le plus célèbre, Angela Lansbury a également joué dans des pièces de théâtre, des comédies musicales, ainsi que dans une soixantaine de films depuis les années 1940. Parmi eux, on compte notamment Le Portrait de Dorian Gray, d’Albert Lewin en 1946, Les Demoiselles Harvey et Les Trois Mousquetaires de George Sidney. Sa carrière a été récompensée d’un Oscar d’honneur en 2014.

