La nouvelle chronologie des médias vous permettra de mater des films plus vite après leur sortie en salles

Vous en avez marre d’attendre 100 ans pour mater le film que vous avez raté au ciné sur votre télé ? Une nouvelle chronologie des médias va sans doute pallier votre impatience !

La chronologie des médias, c’est ce qui définit quand est-ce qu’un film sort sur une chaine de télévision payante ou une plateforme de SVoD après son exploitation en salles. Un temps variable, en fonction du fait que l’œuvre performe ou non au box-office, par exemple.

Ces règles qui protègent les créations cinématographiques sont en constante négociation depuis que les plateformes de streaming veulent elles aussi leur part du gâteau.

Et ce jeudi 2 décembre, un nouvel accord a été mis en place entre la chaîne Canal+, financeur historique du cinéma depuis sa création en 1984 (la filiale Vivendi octroye plus de 200 millions d’euros par an au Septième art), et les organisations du cinéma français. Et il vous permettra de mater des films plus rapidement après leur sortie en salles !

Un temps réduit entre la sortie d’un film au ciné et son arrivée sur les plateformes

Selon un communiqué de presse, Canal+ serait le premier grand bénéficiaire de cette nouvelle chronologie des médias et pourrait désormais proposer un film sur sa plateforme six mois après son exploitation en salles (en exclusivité pendant neuf mois minimum), au lieu d’attendre huit mois.

Pour ce qui est des plateformes de streaming comme Netflix, Amazon, Disney+ etc, ce nouvel accord changerait également la donne.

En effet, il restreindrait à quinze mois la fenêtre de sortie d’un film anciennement exploité en salles sur les plateformes, c’est-à-dire juste après la fin de la clause d’exclusivité de Canal+.

Avant, et en fonction du degré d’investissement des plateformes dans le financement du cinéma, ce temps était de 17, 30 ou 36 mois. Autant dire que la fenêtre serait considérablement réduite !

Pour que cela soit acté, il faut néanmoins que les plateformes signent cet accord avec le cinéma, et s’engagent à participer à hauteur de 50 à 80 millions d’euros par an à la création française.

Pour l’heure, Netflix, contactée par l’AFP, n’a pas souhaité se prononcer, arguant qu’elle était en train de « d’abord prendre connaissance de l’accord ».

Normalement un verdict devrait être rendu à la fin de l’année !

