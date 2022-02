La fin d’une ère ? Facebook perd des membres pour la première fois de son histoire

En fin d’année 2021, Facebook a perdu pour la première fois des membres, ce qui se fait ressentir notamment sur le cote en bourse. Après 18 années, est-ce le début de la fin ?

Terminées, les discussions Messenger ? Les groupes « Neurchi de Friends » ? Les pokes (ah non, ça c’est terminé depuis longtemps) ? Il semblerait que Facebook ne soit plus au top de sa forme…

Avec une chute en bourse de 25% ce jeudi 3 février, et des chiffres de bénéfices qui reculent de 8% en fin d’année 2021, Mark Zuckerberg voit-il venir la fin d’un règne ?

Facebook, un réseau social de boomers ?

Vous avez peut-être l’impression que plus personne n’utilise Facebook à part votre grand-mère et votre tonton ? Eh bien ce n’est pas que dans votre tête : en 2021, Facebook comptait uniquement 25% d’utilisateurs entre 18 et 24 ans — sachant qu’ Instagram en comptait 31% et que TikTok compte 38% d’utilisateurs entre 13 et 17 ans.

Facebook ne semble plus attirer les jeunes, et voit la confiance des investisseurs faiblir. Fabrice Epelboin, enseignant à Sciences Po Paris et spécialiste des réseaux sociaux, a donné son avis sur la question à FranceInfo :

« Il y a plusieurs virages que Facebook n’a pas anticipés. Le premier, c’est l’avenir. L’avenir de Facebook est assez incertain. Le métavers est quelque chose de lointain et pas très bien défini et on est dans une période de dévissage boursier. Donc, c’est clair que par rapport à des sociétés comme Google, Apple, Amazon ou Microsoft, dont l’avenir et la stratégie sont relativement clairs, Facebook aujourd’hui n’a guère procédé qu’à des acquisitions externes qui sont de plus en plus difficiles, comme avenir à proposer au marché. »

Facebook, ses fiascos, et leurs conséquences

On se souvient toutes du bug interplanétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp en 2021, mais c’était du pipi de chat à côté d’autres évènements survenus ces deux dernières décennies. Car Facebook alias Meta a eu son lot de bad buzz depuis sa création.

Le réseau a par exemple pendant longtemps ciblé ses publicités sur certains critères très personnels des utilisateurs, et même parfois problématiques — le Los Angeles Times avait révélé en 2019 qu’il était possible d’envoyer des annonces spécifiquement aux personnes « intéressées » par des criminels nazis. Une passion comme une autre. (Non.)

Mark Zuckerberg a carrément été auditionné en 2018 par le Congrès américain après le scandale Cambridge Analytica, des données siphonnées sur le réseau social.

Globalement, Facebook ne semble pas avoir réussi à se renouveler et le grand nombre de scandales, notamment liés à la vie privée des utilisateurs, n’aide pas. Combien de temps Meta tiendra le coup face à des concurrents plus agiles et modernes ?

Et puis au fond, regrettera-t-on Facebook après sa mort ? Rien n’est moins sûr…

