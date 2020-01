Qui a accès à tes données Facebook ? Comment te protéger ?

Le 28 mars 2018

Il y a quelques temps, j’ai eu une notification de Facebook : je fêtais mes 8 ans sur le réseau !

Eh oui, déjà 8 ans que j’écrivais des statuts à la troisième personne (« [Myriam Haegel] attend le retour du Royal Cheese » par exemple) et que je likais des pages du genre « Si toi aussi tu mets le chocolat dans le papier alu ».

En 8 ans, j’ai eu le temps d’emmagasiner des centaines d’amis, de publications, et d’applications auxquelles j’ai donné l’accès à mes données.

Ce sont ces fameuses applications qui font hausser beaucoup de sourcils depuis quelques semaines.

Le scandale Cambridge Analytica et Facebook

Je vais vous résumer rapidement le scandale Cambridge Analytica. Pour une vision plus exhaustive de l’affaire, je te renvoie sur Le Monde.

Cambridge Analytica est une société qui a utilisé les données de dizaines de millions d’utilisateurs Facebook pendant la campagne présidentielle américaine de 2016 — qui a fini avec l’élection de Donald Trump.

Les données avaient été récupérées via un quiz prenant la forme d’une appli Facebook, et récupérant de nombreuses informations auprès de l’utilisateur lui en donnant l’autorisation, mais aussi auprès de ses amis et amies.

Elles ont été récupérées « par des moyens douteux, sans doute illégaux », selon The Economist via Courrier International. Cambridge Analytica dément avoir utilisé ces données pour la campagne de Trump.

Le silence de Mark Zuckerberg, qui a mis cinq jours à réagir lorsque l’affaire a éclaté via le témoignage d’un lanceur d’alerte sur The Guardian, a été vivement critiqué.

Et sa réponse est jugée par beaucoup « trop tiède ».

Le réseau social a carrément diffusé une pub à ce sujet dans des publications outre-Atlantique :

« C’est notre responsabilité de protéger vos données. Et si nous ne pouvons pas le faire, alors nous ne les méritons pas. »

Depuis ce scandale, de nombreuses personnes récupèrent les données que Facebook a enregistrées à leur sujet et vérifient quelles applications ont accès à leurs informations.

C’est ce que je te propose de faire aujourd’hui !

Quelles applications ont accès à mes données sur Facebook ?

Pour voir les applications liées à ton compte, clique sur la petite flèche en haut à droite de Facebook (sur ordinateur, pas en version mobile). Choisis « Paramètres » puis « Applications », dans la colonne de gauche.

Te voilà devant la liste des applications liées à ton compte. Si tu es comme moi, tu en as PLEIN, car on pense rarement à désinstaller ce machin de quiz rigolo qui nous a amusées 2 minutes en pause-café.

Tu peux modifier, en cliquant sur le petit stylo, qui voit que tu as cette application, et les informations que tu lui as confiées.

Tu peux aussi cliquer sur la croix pour supprimer cette application de ton compte et éventuellement nettoyer tes publications y étant liées.

Comment bloquer l’accès des applications à mes données Facebook ?

Plus drastiquement, tu peux bloquer totalement l’accès à votre compte pour les applications. Ça se passe juste en-dessous, dans « Applications, sites web et modules ».

Quand tu cliques sur « Modifier », ce message s’affiche :

En clair, tu pourras continuer à utiliser le réseau social, mais pas te « connecter avec Facebook » en un clic sur Spotify par exemple, ou échanger un Bitmoji avec tes proches.

À toi de voir si désactiver totalement cette plate-forme correspond à ton utilisation du réseau !

Comment empêcher les applications de mes amis d’utiliser mes données Facebook ?

Plus inquiétant, car je l’ignorais totalement : les applications de mes amis et amies Facebook peuvent se servir parmi les données que j’ai rendues publiques sur le réseau.

Encore un cran plus bas, dans « Applications que d’autres utilisent », voici ce qui s’affichait :

Ok donc si mon cousin auquel je parle tous les 6 ans joue à Candy Crush, l’application aura accès à TOUTES ces données dans mon profil…

J’ai vite fait de décocher tout ça !

Au sujet des publicités sur Facebook

Par curiosité, me voilà à cliquer sur « Publicités » dans la colonne de gauche.

Je découvre une fonctionnalité très claire me permettant de choisir quels aspects de mes données j’autorise Facebook à utiliser pour me présenter des pubs personnalisées.

Là encore, j’ai décoché pas mal de trucs. Je n’ai rien contre les pubs ciblées — quitte à en avoir, autant qu’elles me correspondent — mais voir toutes ces cases autorisées…

Ça m’a donné un peu l’impression d’être à poil, quoi.

La confidentialité et la sécurité sur Facebook

Pour le reste des paramètres concernant ton profil, ça se passe dans « Confidentialité », dans la colonne de gauche !

Dans « Sécurité et connexion », tu peux choisir à quel point ton profil est sécurisé (authentification à deux facteurs, amis à prévenir si tu perds l’accès à ton compte, alertes en cas de connexion inconnue…).

Enfin, dans « Journal et identification », tu peux cliquer sur « Voir en tant que » pour avoir un aperçu de votre profil « en tant que » telle amie, en tant que personne non connectée…

Comment voir toutes mes données Facebook ?

Pour une vue d’ensemble, dans « Général » (toujours dans la colonne de gauche de « Paramètres »), tout en bas, tu as : « Télécharger une copie de vos données Facebook ».

Cela compile une archive de tout ce que Facebook sait sur toi, et te l’envoie.

Attention, le risque de passer sa nuit à scroller, de foutre un scotch opaque sur sa webcam, d’envoyer son smartphone dans les WC et d’emménager sur une île déserte du Pacifique est très réel.

Car cette masse d’informations, ça donne le tournis…

Comment supprimer mon compte Facebook ?

Pour désactiver ton compte, c’est tout simple : dans « Général », clique sur « Gérer le compte » puis sur « Désactiver le compte ».

C’est aussi là que tu peux désigner la personne qui aura accès à votre profil… après ton décès. Dure réalité et pourtant un aspect nécessaire de ces vies hyper-connectées.

Mais désactiver ton compte ne le supprime pas, il le met simplement en sommeil. Tes données sont toujours là, et l’éveil de ton profil n’est qu’à un clic.

Pour supprimer totalement ton compte Facebook, il faut :

Être dans « Paramètres » (via la petite flèche en haut à droite) Cliquer sur « Espace Assistance » Entrer « Supprimer mon compte » dans le cartouche de recherche (à droite) Cliquer sur « Comment supprimer définitivement mon compte ? » parmi les résultats À la fin du premier paragraphe, cliquer sur « faites-le nous savoir ».

Facebook aura alors 90 jours pour supprimer ton compte et l’intégralité de tes données.

Tu peux, comme l’indique le message ci-dessus, télécharger ton archive au préalable afin de ne pas perdre de photos, vidéos ou autres publications.

Et voilà pour ce petit tour des accès à tes données qui sont grands ouverts sur Facebook. Tu as tout bien vérifié ?