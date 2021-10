Comment supprimer ou désactiver votre compte Facebook

On pourrait croire que supprimer son compte Facebook est aussi simple que de le créer, mais non ! On vous explique tout pour trouver l’option supprimer définitivement forever and ever.

Tous les paramètres et les options sur Facebook peuvent être vraiment compliqués à naviguer. Surtout pour trouver comment supprimer son compte définitivement — tout comme sur Instagram d’ailleurs…

Alors, rien que pour vous, voici toutes les étapes pour supprimer (ou désactiver) votre compte Facebook sur ordinateur et sur smartphone.

Supprimer définitivement son compte Facebook depuis un smartphone

Ouvrez l’application Facebook

Cliquez sur l’icône à trois barres en bas à droite

Faites défiler jusqu’à Paramètres et confidentialité et ouvrez ce menu

Sélectionnez ensuite Paramètres

Cherchez Propriété et contrôle du compte et cliquez dessus

Allez dans Désactivation et suppression

Cochez Supprimer le compte

Validez en appuyant sur Poursuivre la suppression du compte

Puis cliquez à nouveau sur Poursuivre la suppression du compte et suivez les instructions

Supprimer définitivement son compte Facebook depuis un ordinateur

Connectez-vous à Facebook sur votre navigateur

Cliquez sur la flèche en haut à droite

Sélectionnez Paramètres et confidentialité dans le menu déroulant

Ensuite, allez dans Paramètres

Rendez-vous dans Vos informations Facebook depuis la colonne de gauche

Allez jusqu’à Désactivation et suppression et cliquez dessus

Cochez Supprimez le compte

Cliquez sur Poursuivre la suppression du compte

Confirmez ensuite en vous laissant guider sur les dernières étapes

Annuler la suppression du compte Facebook

Si jamais vous vous réveillez en sursaut en disant « Oh non mais qu’ai-je fait, je ne voulais pas supprimer mon compte Facebook, j’adore les fake news » : pas de panique, vous pouvez encore revenir en arrière !

Pour annuler la suppression de votre compte Facebook, vous avez juste à vous reconnecter sur Facebook en entrant adresse e-mail et mot de passe. Vous avez 30 jours pour le faire une fois que vous avez lancé la procédure de suppression ; si vous dépassez ce délai, la suppression de votre compte sera définitive, forever and ever.

Comment désactiver son compte Facebook

Petite nuance ici.

Désactiver son compte Facebook n’efface rien de manière permanente. Cela suspend juste votre activité du réseau. C’est-à-dire que vous n’êtes plus visible sur Facebook, mais vous pouvez toujours utiliser Messenger par exemple — et vous-mêmes vous savez que c’est pratique pour les organisations d’anniversaire.

Votre compte ainsi que tout ce qu’il contient existent toujours.

Désactiver son compte Facebook depuis un smartphone ou un ordinateur

Pour désactiver votre compte Facebook, il faut suivre les mêmes six premières étapes que pour la suppression décrite plus haut dans cet article, que ce soit sur un smartphone ou un ordinateur.

La seule différence, c’est qu’au lieu de cocher Supprimer il faut choisir Désactiver le compte, puis cliquer sur Poursuivre la désactivation du compte.

Réactiver son compte Facebook

Encore une fois, si les regrets vous rongent, vous pouvez réactiver votre compte désactivé à tout moment — tout simplement en vous y connectant.

Et voilà ! Vous savez tous sur la disparition forever (or not) de votre compte Facebook.

Crédit photo : Pexels – Luca Sammarco (6162932)