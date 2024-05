La « budgétisation bruyante », une méthode simple pour gérer (sainement) ses finances ?

Devenue virale sur TikTok, la « budgétisation bruyante » serait une méthode très simple afin d’aider à gérer ses finances dans la vie quotidienne.

La nouvelle tendance TikTok en matière de gestion des finances ? La « budgétisation bruyante », à en croire les millions de vidéos à ce sujet. Nombreux sont les utilisateurs à vanter les avantages de cette méthode pour gérer de manière plus saine son portefeuille.

Parler de ses soucis financiers plus ouvertement

Le principe ? « La budgétisation bruyante consiste à dire aux autres pourquoi vous choisissez de ne pas dépenser d’argent pour quelque chose et d’être transparent sur la raison pour laquelle vous économisez », peut-on lire dans l’édition américaine du HuffPost.

Par exemple, elle consiste à dire non à des sorties ou à un voyage et d’en expliquer ouvertement la raison, et ceci, sans en avoir honte : dire que vous donnez la priorité au remboursement de vos dettes de carte de crédit, à faire disparaitre un découvert, ou à mettre de l’argent de côté. L’idée est d’être fier de votre conscience financière.

« Une budgétisation bruyante suggère que vous devriez parler de votre situation financière et prendre des décisions de dépenses qui soutiennent vos objectifs et correspondent à votre budget et à vos besoins actuels. Il est socialement acceptable d’utiliser ses difficultés financières comme raison pour se retirer de certains rassemblements, voyages ou cadeaux de groupe », explique à nos confrères américains Andrea Woroch, experte en budgétisation, interrogée par le Huff Post.

Une manière de dépenser moins sans en avoir honte

Selon elle, une « budgétisation bruyante », et donc, évoquer ses problèmes d’argent, donne la possibilité de recueillir des informations utiles auprès de ses proches qui auraient pu vivre des situations similaires. Et donc, permet d’avoir à disposition une pléiade de conseils pour gérer quotidiennement son budget.

Mais ne pas cacher ses soucis financiers ne suffit pas. Pour que la situation s’améliore, il faut se fixer des objectifs spécifiques à atteindre sur une période, comme sur une année par exemple, afin d’exprimer ses intentions aux autres, et surtout, permettre de budgétiser plus efficacement.

Il faut également faire en sorte de s’organiser afin de privilégier les activités vraiment appréciées, et mettre en place un plan de dépenses mensuel afin de les réduire ailleurs, ou alors tout simplement, trouver des activités qui nécessite peu, voire pas de dépenses .

« Lorsque vous devez sortir d’un dîner ou d’une escapade d’un week-end, proposez un plan alternatif pour passer du temps avec vos amis qui ne coûte pas autant. Invitez-les à prendre un verre chez vous. Organisez une randonnée et un pique-nique. Trouvez un événement gratuit auquel assister. L’essentiel est de souligner qu’il existe de nombreuses façons de créer des souvenirs ensemble et de s’efforcer de trouver des alternatives réalisables. » Andrea Woroch.

