La box littéraire Kube est peut-être le cadeau de dernière minute qu’il vous faut pour Noël

Kube, c’est la seule et unique box qui propose un service de personnalisation de livres et soutient les libraires indépendants. Dedans, vous recevrez un livre sélectionné pour vous en plus de plusieurs autres merveilles, pour un prix tout petit !

Mis à jour le 24 décembre 2021

Après les box de collants, celles de cosmétiques ou encore les box de bouffe c’est au tour d’une box littéraire de révolutionner le game.

Kube Box s’est fait une place de choix dans le marché, proposant un service qu’on a eu l’occasion de tester et qui nous a ravi : un service de box littéraire personnalisable.

Le concept est simple : vous remplissez un petit questionnaire sur vos goûts en matière de littérature et un libraire indépendant se charge de trouver l’ouvrage le plus adapté à vos préférences.

Et ce, chaque mois !

Kube Box est bien la seule et unique marque à vous proposer un service d’envoi de romans personnalisés et prend grand soin à ne pas décevoir ses abonnés.

Ainsi, la Box, au contraire de plusieurs autres du marché (on ne citera pas de nom, on est pas des monstres non plus) se veut TRÈS qualitative. Tant dans son service que dans son apparence.

En effet, elle se pare de très beaux atours.

La boîte est raffinée, composée de matériaux naturels, et cache de nombreuses merveilles toutes designées avec goût.

Que contient la Kube Box ?

La Kube Box contient tout ceci :

Un livre poche ou semi-poche choisi sur-mesure

Une découverte littéraire exclusive, que vous ne trouverez nulle part ailleurs

Un sachet de thé

Deux cadeaux inédits

Un marque-page

Une très belle carte postale pour écrire à vos proches ou à votre libraire Kube

La Préface Kube , un petit magazine riche en recommandations de lecture

En somme, la box ne se contente pas de vous fournir un livre mais accompagne véritablement vos instants de lecture, vous met dans les meilleures dispositions pour kiffer au maximum l’aventure qui court entre vos mains.

Les différentes offres Kube

Il existe bien sûr différentes offres auxquelles souscrire.

La Kube Originale contient tous les produits qu’on vous a listés ci-dessus pour la modique somme de 16€ par mois.

Si vous êtes plus gourmande, vous pouvez également vous abonner à la Kube Majuscule pour la somme de 24€ et si vous préférez offrir cette box à vos enfants, vous pouvez souscrire à la Kube 7-11, qui coûte 16€.

Il vous est également possible, depuis le site de Kube Box, de sélectionner un coffret thématique (Italie, sciences, coups de cœur, etc.) pour vous ou pour offrir à votre meilleure amie qui ne sort jamais le nez de ses bouquins.

Nous, on a opté pour la Kube Originale, et on est plus que satisfaite.

D’abord parce qu’elle encourage notre fainéantise, ensuite parce que cette box est la seule qui permet de soutenir les libraires indépendants, en mettant en avant 100 libraires passionnés.

Alors, vous aussi vous cédez ?

