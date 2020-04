Netflix annonce la sortie du dernier épisode d’Unbreakable Kimmy Schmidt

Mise à jour du 16 avril 2020

Il y a bien longtemps que je n’entendais plus parler de Kimmy, mais voilà qu’enfin, je sais quand sortira le dernier épisode de ma série comique préférée !

Comme tu le sais, cet ultime épisode sera interactif.

Tu pourras donc décider de la vie de Kimmy, Titus, Jacqueline et Lllian, mais aussi pour le nouveau personnage qu’incarne Daniel Radcliffe : le prince Frederick Windsor.

Gé-nial !

Mais sans plus tarder, voici le tweet de Netflix qui annonce la sortie de l’épisode le 12 mai :

Ellie Kemper, Tituss Burgess, Jane Krakow­ski, Carol Kane, and Jon Hamm return — plus Daniel Radcliffe joins in on the fun as you get to decide how the story ends! pic.twitter.com/HU2tjF8xY2

Alors, quels chemins feras-tu emprunter à Kimmy, lectrice ?

Mise à jour du 17 juin 2019

C’est officiel, je ne tiens plus en place !

Dans l’épisode interactif promis par Netflix, un invité de marque fera son entrée…

Il s’agit de Daniel Radcliffe !

Si son rôle n’est pas encore identifié, je sais cependant que Kimmy embarquera dans sa plus grande aventure, et traversera non pas un, non pas deux, mais bien trois états des Etats-Unis. Tu devrais aussi pouvoir découvrir une danse de hamburger…

Je suis vraiment curieuse de voir ça l’année prochaine !

Publié le 9 mai 2019

Netflix aime jouer avec mon cœur ! Je pensais avoir dit adieu pour toujours à Kimmy, Titus, Jacqueline et Lillian, et pourtant, ils reviennent en 2020 pour un épisode interactif d’Unbreakable Kimmy Schmidt !

Je n’en sais pas encore beaucoup sur l’épisode interactif d’Unbreakable Kimmy Schmidt que Netflix vient de me promettre.

Voici l’annonce de Tina Fey, la productrice de la série :

« We’re thrilled to announce that we’re about to start production on an all-new Interactive Unbreakable Kimmy Schmidt special, set to debut on Netflix in 2020. Unbreakable Kimmy Schmidt was one of the first original comedy series on Netflix, and now it will be its first interactive comedy event. Fans will be able to make choices on behalf of our characters, taking different story paths with, of course, different jokes. I think it’s a great fit for our show and will be a great way to officially complete the series. »

Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons d’ores et déjà commencé la production d’un nouvel épisode interactif d’Unbreakable Kimmy Schmidt, qui arrivera sur Netflix en 2020. Unbreakable Kimmy Schmidt était l’une des premières séries comiques produites par Netflix, et ça sera donc aussi le premier épisode interactif comique de la plateforme. Les fans pourront choisir à la place des personnages, prenant ainsi des chemins différents avec, bien sûr, des blagues différentes. Je pense que ce format correspond bien à la série, et ça sera une belle façon de la terminer pour de bon.