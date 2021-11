Keith Haring x VIVA GLAM de MAC, une collaboration symbolique de la lutte contre le SIDA

Pour sa 27e campagne, le programme VIVA GLAM rend hommage à l’héritage artistique et philanthropique de Keith Haring, artiste pop art décédé de complications dues au SIDA en 1990.

Depuis 1994, la marque de maquillage professionnel MAC Cosmetics s’engage auprès des personnes vivant avec le VIH/SIDA en finançant des associations d’aide aux malades ainsi que des programmes de sensibilisation à grande échelle.

En 27 ans, MAC VIVA GLAM a permis de récolter plus de 500 000 000 dollars (cinq cent millions, tout à fait) dans le monde grâce à la vente de rouges à lèvres et de gloss créés en collaboration avec des stars du monde entier comme la drag-queen RuPaul, les chanteuses Niki Minaj, Rihanna et Miley Cyrus, le chanteur Boy George et la danseuse burlesque Dite von Tease.

Cette année, c’est l’artiste américain Keith Haring qui a été choisi pour porter haut les couleurs de la campagne. Un choix fort quand on sait qu’il a lui même succombé à des complications liées au SIDA.

Keith Haring, une vie d’art et d’engagement pour les autres

Né en 1958 en Pennsylvanie, Keith Haring a étudié le dessin à la Ivy School of Professionnal Art de Pittsburg avant d’intégrer la School of Visual Arts de New York où il s’essaie à de nombreuses disciplines comme le collage, la peinture et la vidéo. C’est dans cette ville que s’exprime toute sa créativité : en plus des toiles, il dessine sur les trottoirs, sur les immeubles et même dans le métro.

Inspiré par le graffiti et le travail d’artistes comme Pierre Alechinsky et Jean Dubuffet, Keith Haring fait partie du mouvement artistique de la figuration libre. Très populaire, il expose à l’international et réalise des fresques murales dans le monde entier (Sydney, Rio de Janeiro, New York, Paris etc.).

Sa cote ne fera qu’augmenter jusqu’à sa mort, en 1990. Homosexuel, l’artiste avait contracté le SIDA et décède de complications liées à sa maladie à 31 ans.

Se sachant infecté, il dédie une grande partie de sa vie à la lutte contre cette maladie, mettant son art et sa notoriété au service de sa visibilité et de sa prévention. Un an avant sa mort, il crée la Keith Haring Foundation pour venir en aide aux enfants et soutenir les organisations qui luttent contre le VIH/SIDA.

MAC VIVA GLAM X Keith Haring, trois produits pour révéler ses talents d’artiste

Dans un communiqué de presse, John Demsey, le président de MAC Cosmetics se réjouit de cette collaboration pleine de symboles :

« Pour notre 27e anniversaire, nous sommes ravis d’honorer le regretté artiste emblématique Keith Haring et de poursuivre sa mission consistant à utiliser son imagerie pour susciter un changement positif pour ceux qui ont le plus besoin de soutien. Il était un véritable visionnaire qui utilisait son talent à bon escient. Bien qu’il soit malheureusement décédé au plus fort de l’épidémie, nous sommes fiers que son art emblématique et sa philanthropie perdurent à travers VIVA GLAM. »

La collection, dont le lancement coïncide avec la Journée mondiale de lutte contre le SIDA, se compose de trois rouges à lèvres dans la palette de couleurs primaires signature de Keith Haring : un rouge mat, un bleu mat et un jaune irisé.

© MAC COSMETICS

Ces trois couleurs peuvent être portées seules mais il est aussi possible de les mélanger pour créer sa propre teinte inédite de violet, de vert ou d’orange. « Appliquez, mélangez, mixez et personnalisez votre look VIVA GLAM à votre façon et portez-le avec fierté », conseille Dominic Skinner, Global Senior Artist de la marque.

Chaque produit coûte 20,50€, et l’intégralité du prix de vente (hors TVA) est reversé au fonds VIVA GLAM. La collection MAC VIVA GLAM x Keith Haring sera disponible dès demain sur l’e-shop de la marque ainsi qu’en boutique et sur les corners des grands magasins.

À lire aussi : Qui était Claude Cahun, photographe et résistante lesbienne, à l’honneur dans le Google Doodle du jour ?

Crédits photos image de Une : MAC Cosmetic