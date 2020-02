En partenariat avec Universal Pictures International France (notre Manifeste)

Ton heure va bientôt sonner douce lectrice !

Tu pourras, dans quelques jours, te faire torturer les méninges par le harceleur invisible d’Elisabeth Moss, lors de l’avant-première d’Invisible Man, le 17 février, au Gaumont Marignan, à Paris.

Invisible Man, de quoi ça parle ?

Cecilia Kass est en couple avec un brillant et riche scientifique. Ne supportant plus son comportement violent et tyrannique, elle prend la fuite une nuit et se réfugie auprès de sa sœur, leur ami d’enfance et sa fille adolescente.

Mais quand l’homme se suicide en laissant à Cecilia une part importante de son immense fortune, celle-ci commence à se demander s’il est réellement mort.

Tandis qu’une série de coïncidences inquiétantes menace la vie des êtres qu’elle aime, Cecilia cherche désespérément à prouver qu’elle est traquée par un homme que nul ne peut voir.

Peu à peu, elle a le sentiment que sa raison vacille…

Gagne tes places pour aller voir Invisible Man

En tant que fière partenaire du film d’horreur majeur de ce début d’année, madmoiZelle te propose de gagner des places pour assister à son avant-première, le 17 janvier au cinéma Gaumont Marignan à Paris.

Dépêche toi de participer car il n’y a que 10×2 places à gagner. Pour cela, il te suffit de répondre au questionnaire ci-dessous. Tu vas voir, c’est simple et rapide !

Chargement…

Je te souhaite bonne chance et espère te croiser lors de cette avant-première. Tu m’y trouveras sans doute un pot de popcorn à la main, en train de jubiler devant l’écran.

À lire aussi : La Fille au bracelet, l’histoire glaçante d’une ado accusée du meurtre de son amie