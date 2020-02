La bande-annonce de Invisible Man va te rendre dingue !

J’aime la manière dont Elisabeth Moss choisit ses rôles.

Révélée au grand public grâce à The Handmaid’s Tale, l’actrice de 37 ans s’attaque toujours à des projets puissants, qui parfois touchent au domaine du fantastique comme dans Us, de Jordan Peele et bientôt dans Invisible Man, dont la bande-annonce a été diffusée hier au Super Bowl.

Invisible Man, de quoi ça parle ?

Cecilia Kass est en couple avec un brillant et riche scientifique. Ne supportant plus son comportement violent et tyrannique, elle prend la fuite une nuit et se réfugie auprès de sa sœur, leur ami d’enfance et sa fille adolescente.

Mais quand l’homme se suicide en laissant à Cecilia un héritage énorme, celle-ci commence à se demander s’il est réellement mort.

Tandis qu’une série de coïncidences inquiétantes menace la vie des êtres qu’elle aime, Cecilia cherche désespérément à prouver qu’elle est harcelée par un homme invisible.

Peu à peu, elle a le sentiment que la folie s’empare d’elle…

Invisible Man, un film prometteur

Aux manettes de ce film adapté du roman L’Homme invisible d’H. G. Wells, publié en 1897, tu pourras douce lectrice retrouver Leigh Whannell.

Si son nom ne te dit rien de prime abord, sache qu’il a longtemps travaillé avec James Wan comme scénariste sur de très gros films dont Saw et Insidious. Il a d’ailleurs réalisé le troisième volet de la saga Insidious.

Scénariste de profession, le cinéaste a l’habitude de gérer une intrigue, de la muscler, pour qu’elle soit la plus haletante possible.

Je suis donc persuadée qu’Invisible Man sera un film très convaincant et glaçant.

Réponse le 26 février au cinéma !

