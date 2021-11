Six ans après la sortie de Danish Girl, biopic sur la peintre trans Lili Elbe, l’acteur Eddie Redmayne reconnait qu’il aurait peut-être dû laisser sa place. Une preuve de plus que le débat avance sur la représentation des personnes trans au cinéma ?

C’est le film par lequel le débat sur l’incarnation des personnages trans par des acteurs et actrices cisgenres a émergé sur la place publique. Danish Girl, biopic sorti en France début 2016, avait permis d’ouvrir la conversation sur ce sujet toujours hautement sensible (et que Madmoizelle a décortiqué pour vous).

Aujourd’hui, l’acteur Eddie Redmayne, qui a incarné la peintre Lili Elbe, revient sur ce rôle qui lui a valu plusieurs nominations et qui n’a pas manqué d’alimenter la controverse.

Qu’en dit-il aujourd’hui ?

Eddie Redmayne dans le rôle de Lili Elbe dans le film Danish gGirl

« C’était une erreur »

Interviewé dans le Sunday Times, il reconnait rétrospectivement que ce choix n’était pas le plus adroit : « J’ai fait ce film avec les meilleures intentions, mais je crois que c’était une erreur. »

Avant d’ajouter :

« La discussion plus approfondie sur les frustrations concernant les castings vient du fait que beaucoup de personnes n’ont pas voix au chapitre. Il faut qu’il y ait une harmonisation, autrement nous continuerons à avoir ces débats. »

Davantage de personnes minorisées à des postes de décisions, tel est le vœu pieux d’Eddie Redmayne, qui a pourtant longtemps défendu sa liberté d’acteur à pouvoir tout jouer, y compris un rôle de femme trans.

Comme Noémie Merlant tente de peser sur le sujet dans la promo de A Good Man, film dans lequel elle joue un homme trans enceint, l’acteur britannique tente aussi d’utiliser sa notoriété pour favoriser l’embauche de personnes trans pour écrire, jouer et produire des œuvres qui parlent d’elles.

Il est néanmoins temps que les acteurs et actrices cisgenres cessent d’attendre d’avoir occupé un rôle de personne trans pour réaliser l’impact que cela a sur le public et prennent enfin leur responsabilité en déclinant ces rôles et en laissant leur place, tant que les acteurs et actrices concernés n’auront pas elles aussi voix au chapitre.

Crédit photo : Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons