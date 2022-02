J’ai découvert que je ne savais pas laver mes cheveux bouclés, voici la bonne routine

Les cheveux bouclés, quelle aventure ! Il y a beaucoup, peut-être trop, de chose à savoir pour s’en occuper correctement — et le lavage en fait partie…

Parler de ma chevelure, c’est une de mes passions. J’ai déjà détaillé dans un article à quel point j’ai eu du mal à les apprivoiser, et comment j’apprends depuis quelques années à m’occuper de mes cheveux bouclés.

Coucou c’est moi ! (Et mes boucles)

Récemment, j’ai pris une nouvelle petite claque en réalisant que je me lavais les cheveux n’importe comment depuis bien longtemps. Je vais donc vous expliquer une nouvelle routine qui m’a permis de ne plus jamais avoir le crâne mal nettoyé !

Patience et rigueur, les mots d’ordre du lavage

J’ai récemment eu l’occasion d’aller au Bar À Boucle où j’ai eu la chance de m’entretenir avec Kimberly Fortes Da Cruz, la responsable coiffure du salon.

Pendant deux heures, elle s’est occupée de mes cheveux et a sublimé mes boucles. Je savais qu’elle allait les couper mieux que moi, mais une chose que je ne savais pas, c’est qu’elle allait aussi les laver mieux que moi !

Ce moment avec une professionnelle m’a permis de me compte que je ne lavais pas du tout mes cheveux correctement — c’était d’ailleurs la raison pour laquelle je me retrouvais souvent avec le cuir chevelu graisseux, surtout à l’arrière de ma tête.

Ce que j’ai appris lors de ma visite au Bar À Boucle, c’est qu’il est super important, pour les cheveux bouclés et épais comme les miens, de les laver par sections — c’est à dire en séparant vos cheveux en deux voire trois parties — et d’y passer du temps.

En effet, je n’étais pas assez patiente avec mes cheveux, je ne chouchoutais pas assez mon petit crâne ; Kimberly Fortes Da Cruz m’a donc expliqué que j’avais probablement du produit qui s’accumulait sur mon cuir chevelu, le rendant graisseux. Beurk.

Heureusement, elle m’a donné ses conseils. Et comme je suis sympa, je partage !

La bonne routine pour laver des cheveux bouclés

Après avoir mouillé l’entièreté de vos cheveux, lavez-les avec un shampoing adapté à vos boucles et en les séparant en plusieurs sections.

Appliquez d’abord votre shampoing sur le dessus de votre crâne, puis penchez la tête en avant pour laver en profondeur l’arrière de votre crâne.

Frottez votre cuir chevelu du bout des doigts — pas trop fort pour ne pas agresser vos cheveux.

Rincez bien abondamment.

Pour le soin après-shampooing, pensez d’abord à bien essorer vos cheveux puis appliquez le produit sur les longueurs, en coiffant par section avec vos doigts en guise de peigne. Laissez poser 10 à 15 minutes. Vous pouvez mettre vos cheveux dans un bonnet de douche pour favoriser la pénétration du produit.

Rincez abondamment.

Un chouette shampoing pour les cheveux bouclés

Serge D’Estel – Shampoing cheveux bouclés aloe vera et citron – 24€

Et voilà ! Ce ne sont peut-être pas les explications les plus inédites de la Terre, mais j’ai vécu tant d’années sans appliquer toutes ces étapes et je vois vraiment la différence maintenant que je prends le temps de bien laver mes cheveux.

Vous me direz si c’est pareil de votre côté !

À lire aussi : L’après-shampoing avant le shampoing : la technique du « reverse washing » vient bouleverser vos habitudes

Crédit photos : Pexels (Becca Correia – Vincenzo Giove – Godisable Jacob)