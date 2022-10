Issa Rae dénonce Hollywood qui protège des agresseurs comme Ezra Miller￼

Ezra Miller est accusé de cambriolage, de détournement de mineur, de cambriolage et de violences, mais reste la tête d’affiche de The Flash. Pour Issa Rae, cet exemple est révélateur de l’impunité des agresseurs à Hollywood.

Je ne sais pas vous, mais j’ai l’impression qu’à chaque fois que j’entends parler d’Ezra Miller, il est moins question de cinéma que de violences. Malgré ses agissements répréhensibles pénalement, l’acteur reste accroché à The Flash comme un oursin à son rocher. Vous avez dit impunité ?

Hollywood protège les agresseurs et criminels supposés ?

Il était temps que quelqu’un se charge de briser l’omerta autour de la violence de cette poule aux œufs d’or des studios hollywoodiens. Pour rappel, Ezra Miller est notamment accusé de cambriolage, d’abus sexuels, de harcèlement ou encore de détournement de mineur.

Dans un entretien paru le 13 octobre dans Elle, l’actrice, scénariste et réalisatrice Issa Rae a expliqué que le cas d’Ezra Miller était révélateur de la façon dont l’industrie protège des agresseurs :

« Bien que je ne soutienne pas les gens qui tirent des conclusions hâtives et que je pense qu’il est nécessaire que des enquêtes aient lieu, je pense qu’il est extrêmement important d’écouter les femmes. Je vais être honnête : pour moi, ce qui se passe avec Ezra Miller est parfaitement représentatif d’Hollywood. Cette personne se comporte de manière atroce, récidive, et au lieu de l’arrêter et d’arrêter la production, tout est fait pour le sauver lui et le film. »

Issa Rae a poursuivi :

« Cet exemple témoigne des efforts déployés par Hollywood pour se sauver et protéger les agresseurs. Arrêtez de faire ça, et peut-être que les femmes pourront s’épanouir. Elles n’auront pas à vivre dans la peur de se taire car cela ruinerait leur carrière. C’est juste un modèle constant d’abus qui ne persistera que si Hollywood continue d’insister pour être ainsi.

La sortie de The Flash de Warner Bros est toujours fixée au 21 juin 2023.

© Warner Bros

Crédit de l’image à la Une : © Twentieth Century Fox