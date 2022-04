Arrestations, violences… we need to talk about Ezra Miller

Ezra Miller multiplie les actes violents et enchaîne les arrestations — au point de menacer sérieusement sa place à Hollywood. Explications.

Les pronoms d’Ezra Miller Ezra Miller ne s’identifie ni au genre féminin ni au genre masculin, et utilise (d’après son Instagram) les pronoms anglais « they / them / its / ze ». En français, nous utiliserons donc le pronom neutre « iel » ainsi que des termes épicènes comme « acteurice ».

Que se passe-t-il avec Ezra Miller ? C’est la question qui est sur toutes les lèvres, tant iel fait les choux gras de la presse à grands coups de… violences physiques.

Ezra Miller et ses violents coups de sangs

L’acteurice actuellement à l’affiche des Secrets de Dumbledore, le troisième opus de la saga Les Animaux Fantastiques, enchaîne les gardes à vue à Hawaii, où iel a commis des violences à deux reprises.

Fin mars 2022, Ezra Miller avait insulté une femme chantant au karaoké dans un bar où iel se trouvait, et avait menacé physiquement un autre client. Face à son refus de se calmer malgré les exhortations du personnel, la police l’avait appréhendé•e puis rapidement libéré•e contre une caution de 500 dollars.

Ce mardi 19 avril, l’acteurice, face à la justice, a accepté de payer à nouveau 500 dollars d’amende pour ces agressions. Et a immédiatement récidivé : le soir même, les forces de l’ordre sont intervenues après avoir été appelées par des particuliers expliquant qu’une personne devenait violente et refusait de quitter la soirée organisée chez eux. Vous devinez de qui il s’agit…

Selon Buzzfeed News, Ezra Miller aurait lancé une chaise sur une convive, l’entaillant au visage. L’enquête suit son cours ; l’acteurice n’est pas en garde à vue pour le moment.

Et avant Hawaii, déjà, avant le printemps 2022, c’est en Islande qu’Ezra Miller avait commis des violences en 2020. Le personnel d’un bar l’avait expulsé•e après qu’iel a étranglé une femme et l’a jetée à terre — une agression capturée en vidéo, devenue virale.

Capture d’écran de Buzzfeed News, qui a flouté le visage de la victime, afin de préserver son anonymat.

À l’époque, la police n’avait pas été impliquée. Mais au vu des exactions qui se multiplient, on peut miser sur une justice de plus en plus sévère face aux violentes frasques d’Ezra Miller… et sur des conséquences pour sa carrière.

Ezra Miller, une carrière gâchée par ses violences ?

Comme le révélait Rolling Stone ce 6 avril, des pontes de Warner Bros (Les Animaux Fantastiques) et DC (Ezra Miller joue Flash dans Justice League et le reste de l’univers au cinéma) se seraient réunis en urgence pour traiter du « cas » Ezra Miller après sa première arrestation à Hawaii.

Il aurait alors été décidé de mettre en pause tous les futurs projets impliquant sa participation. Et vu le faible succès critique comme public des Secrets de Dumbledore, il se pourrait bien que la saga Les Animaux Fantastiques s’arrête, de toute façon, très bientôt.

À l’heure actuelle, Ezra Miller n’a pas pris la parole pour expliquer ces violences — iel aurait répondu au juge « en monosyllabes », selon Hawaii News Now.

Cependant, toujours selon Rolling Stone, une source fiable évoque « de fréquents pétages de plombs » sur le tournage de The Flash ; pas de violences physiques ni verbales, mais des pertes de focus (« Ezra allait se mettre une idée en tête et dire “Je ne sais pas ce que je suis en train de faire” »).

Problème de santé mentale ou de gestion de sa colère, toujours est-il qu’Ezra Miller risque de perdre sa carrière s’iel continue sur cette voie…

