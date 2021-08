Il était temps : l’attraction La Princesse et la Grenouille arrive chez Disney !

Deux parcs Disney vont enfin mettre à l’honneur la princesse Tiana. Et si cette décision avait tout à voir avec la médiatisation du racisme systémique aux États-Unis ?

Disney World avait déjà annoncé l’an dernier son intention de remanier son attraction Mountain Splash dans ses parcs de Floride et de Californie pour l’adapter à l’univers de La Princesse et la Grenouille. Cette semaine, on en a appris un peu plus sur les changements de l’attraction dont l’héroïne sera bien entendu Tiana, accompagnée de Naveen et de l’alligator Louis !

L’action se déroulera dans la continuité du film sorti en 2009, et rendra hommage à la culture de la Nouvelle-Orléans, à travers des couleurs flamboyantes et des musiques festives.

Les visiteurs et visiteuses du parc seront dans des embarcations de type bûches pour une virée forcément mouillée qui se terminera en apothéose, au cœur de la grande fête du Mardi Gras de la Nouvelle-Orléans.

Les annonces ont été faites lors d’une émouvante discussion organisée entre les designers de Walt Disney Imagineering et les animateurs du long-métrage :

Un changement de thème qui ne doit rien au hasard

Si Disney a annoncé en juin 2020 vouloir faire évoluer son attraction culte Splash Mountain et la remanier dans le thème de l’univers de Tiana, c’est loin d’être anodin. Car c’est une pétition dénonçant certains éléments de l’attraction qui a conduit à cette décision :

« Les parcs Disney devraient être un endroit où tous peuvent d’amuser peu importe la race, l’âge, ou ses origines… Alors que Splash Mountain est considéré comme un classique, son histoire et son intrigue sont ancrées dans des idées extrêmement problématiques et des stéréotypes racistes du film de 1946 Mélodie du Sud. »

En effet, Mountain Splash est associée à ce long-métrage désormais jugé comme une œuvre de « propagande de la suprématie blanche », souligne Vanity Fair. Aujourd’hui, Mélodie du Sud n’est pas disponible en DVD, et encore moins sur la plateforme Disney+.

En pleine médiatisation des violences policières racistes portée par l’assassinat de George Floyd, le géant américain du divertissement en a donc profité pour faire part de ses intentions de changer en profondeur Mountain Splash… en mettant à l’honneur sa première princesse afro-américaine.

