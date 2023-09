Au fait, elle en est où la construction de l’attraction de la Reine des Neiges à Disney ?

Le parc d’attractions de la souris la plus célèbre prépare une aile entière sur le thème de la Reine des Neiges depuis un bail. Mais ç’en est où ?

Préparez-vous, ça va être pour bientôt, ou presque. On vous en parlait déjà il y a un an et demi, le parc d’attractions Walt Disney Studio va bientôt avoir son aile consacrée à la Reine des Neiges, et la hype est déjà (très) haute.

La Reine des neiges débarque bientôt à Paris

Sur le site d’information de Disneyland, on peut découvrir l’avancement des travaux qui commencent à nous plonger directement dans l’univers de la Reine des Glaces :

Choix de la décoration, construction des bâtiments, de la fameuse montagne enneigée et du lagon, l’aperçu donne déjà très envie. Mais ce n’est pas tout ! On peut découvrir également dans la vidéo ci-dessous que des Audio-Animatronics seront également ajoutés à l’attraction prévue, rajoutant un peu plus de réalisme à la magie du lieu :

Concernant l’attraction en elle-même, les infos sont rares, mais il se pourrait, d’après OutsidEars, qu’un boat ride soit installé, un peu comme pour l’attraction Pirates des Caraïbes.

Restaurant, fast-food et boutiques-cadeaux seront également installés sous le thème de l’univers de la Reine des Neiges, et, si on n’a pas encore de date officielle d’ouverture de ce nouvel espace, on ne peut que trépigner d’impatience.

