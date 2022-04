Oh bon sang, il va y avoir une attraction de la Reine des Neiges à Disney !

Le parc d’attractions serait en train de construire toute une nouvelle zone consacrée à Elsa, Anna et ce bon con d’Olaf. Chers parents, sommes-nous officiellement dans la merde ? Oui, y a moyen.

Qui a envie de se balader à Arendelle avec des gamins shootés au sucre ? Levez la main, parce que ça va bientôt être possible.

En effet, le parc francilien, qui fête ses 30 ans cette année, a annoncé qu’un tout nouvel univers dédié aux deux plus famous des princesses était déjà en cours de construction.

L’ambiance de la Reine des Neiges, comme si on y était

Sur le site Disneyland Paris News, des photos publiées il y a quelques jours attestent de l’avancée des travaux.

Chantier de la zone thématique sur La Reine des Neiges au Parc Walt Disney Studios (©Disney)

Sur le site, nous retrouvons également des esquisses en aquarelle qui nous plongent directement dans l’ambiance nordique du dessin animé.

Arendelle, comme si on y était (©Disney)

Et concrètement, qu’est-ce qui sera proposé ?

David Wilson, Vice-Président de Walt Disney Imagineering Paris, a confié à disneylandparis-news.com son envie de recréer l’univers enchanteur de la Reine des Neiges :

« Depuis sa sortie en 2013, La Reine des Neiges est l’une des histoires les plus plébiscitées par nos visiteurs. Avec le démarrage des travaux consacrés à cette nouvelle zone, ainsi que la superbe promenade du lac qui y mènera, nous sommes ravis de poursuivre l’extension du Parc Walt Disney Studios. Nous mobilisons toute la créativité et l’ingénierie de nos équipes au sein de Walt Disney Imagineering, à Paris et au-delà, ainsi que de nombreuses expertises locales, pour donner vie à Arendelle. Et pour sûr, nos visiteurs ne resteront pas de glace ! »

Oui, parce qu’ils vont même aménager un lac immense et construire le Palais de Glace de la reine Elsa qui sera visible dès l’entrée du parc, étant niché sur une colline enneigée de 40 mètres. Oui, chez Disney, ils font les choses en grand.

En plus des décors, un restaurant aux inspirations nordiques ainsi qu’une boutique seront proposés, mais ce qui intéresse vraiment, c’est qu’une nouvelle attraction verra le jour et qu’elle embarquera le public dans un périple aux côtés des personnages emblématiques du film.

Imaginez si la nouvelle attraction, c’est un truc où on peut buter Olaf… Le rêve.

Un restaurant et une nouvelle boutique dans le nouvel espace La Reine des Neiges. (©Disney)

Les informations seront partagées au fur et à mesure de l’avancée des travaux, et on vous tiendra bien évidemment au courant. Bah oui, on ne va pas être les seules à subir ça, vous avez cru quoi !

Crédit photo image de une : La Reine des Neiges