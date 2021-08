La dystopie continue : des robots incroyables et très flippants arrivent dans les parcs Disney

Disney a bien l’intention de révolutionner notre expérience des parcs d’attractions en misant sur les nouvelles possibilités qu’offre l’intelligence artificielle. Prête pour des parcs d’attractions pleins de robots ?

Des intelligences artificielles au cœur d’un parc d’attractions. C’est peut-être ce qu’on pourra voir dans les années à venir.

Un chanceux journaliste du New York Times a pu découvrir les premières étapes du projet Kiwi (c’est son nom de code) dans les ateliers secrets de Disney. Il s’est retrouvé face à Groot. Oui, Groot, le personnage le plus adorable des Gardiens de la Galaxie !

Brooks Barnes raconte sa première interaction avec ce nouvel animatronic qui annonce une petite révolution :

« Il m’a regardé de haut en bas et s’est présenté. Comme je ne disais rien, son comportement a changé. Ses épaules se sont affaissées, et il m’a regardé avec ses yeux de chiot. “Sois pas triste”, j’ai dit. Il a souri et a fait une petite danse avant de se tenir sur un pied en écartant les bras. J’avais envie de le serrer dans mes bras. Et de le ramener chez moi. »

La voilà, la nouvelle expérience que nous laisse entrevoir Disney dans ses parcs. Des personnages plus vrais que nature, capables non seulement de bouger, mais aussi de réagir et d’interagir avec nous. Au point de nous faire oublier que ce sont des machines…

« On ne veut pas que quelqu’un se dise “C’est le robot le plus sophistiqué que j’ai jamais rencontré. Il faut que ce soit “Regarde ! C’est Groot !” », résume Leslie Evans, une des cadres de la filiale Imagineering.

L’avenir du géant du divertissement ressemblera-t-il bientôt à ce que l’on a vu dans la série Westworld où de riches invités viennent vivre le grand frisson sans se soucier des conséquences ? C’est ce que suggère ironiquement The Mary Sue, et on est plutôt d’accord.

Y'all know Westworld isn't a how-to guide right https://t.co/GU13Z43Eum — Katt @ Hot Garlean Summer (@sarcasticKatt) August 19, 2021 « Vous savez que Westworld n’est pas un guide pratique, n’est-ce pas ? »

En parlant de Westworld, les photos du New York Times sont terrifiantes et ne sont pas sans rappeler le somptueux générique de la série HBO. Un esprit musée des horreurs ou chambre de Sid dans Toy Story, selon vos références… Cauchemardesque à souhait, donc.

Le futur des parcs d’attractions ?

Déjà, le journaliste du New York Times s’interroge :

« Combien de temps avant que Disney ne remplace les humains qui donnent vie aux personnages dans les parcs par des machines ? Aujourd’hui, un impressionnant robot cascadeur ; demain, un robot glauque de Cendrillon en train de signer des autographes devant le château. »

Disney veut nous rassurer : il n’est pas question d’éliminer toute vie humaine dans ses parcs. Vous verrez toujours une bonne partie vos personnages préférés déambuler dans les allées pour saluer petits et grands.

Mais les animatronics en expérimentation permettront de donner vie à des créatures comme Groot, c’est-à-dire dont les proportions sont spectaculaires — citons également Hulk ou Bébé Yoda, explique le New York Times.

Bébé. Yoda. Imaginez un peu l’émeute si vous vous trouviez devant le personnage le plus chou de tout l’univers Star Wars, plus vrai que nature !

Robots cascadeurs en action, exosquelettes, Groot attendrissant… Disney prépare l’avenir du divertissement en misant sur l’intelligence artificielle et veut nous le faire savoir.

Nous, on se contentera d’être tiraillée entre notre envie d’en voir plus et notre peur panique de voir les robots se rebeller et dominer le monde. Mais bon, si ça arrive, on l’aura bien cherché.

Crédit photo : Brian McGowan via Unsplash