Amélie Oudéa-Castéra : lettre ouverte des parents d’élèves, visite à l’école Littré… la polémique continue

La visite aura lieu ce mardi 16 janvier en fin de matinée pour rencontrer les équipes pédagogiques et rétablir le dialogue. Depuis vendredi, la ministre est sous le feu des critiques pour ses propos polémiques au sujet de la scolarisation de ses enfants dans le privé.

Les appels à démission se multiplient depuis les propos controversés de la ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra au sujet de la scolarisation de ses enfants en établissement privé. Dans un ultime effort d’éteindre le feu, la ministre se rend ce mardi 16 janvier à Littré, l’ancienne école publique de son fils, qu’elle a déclaré avoir transféré dans le privé suite à un « paquet d’heures non remplacées ».

Les parents d’élèves publient une tribune

Ses propos avaient heurté aussi bien les syndicats d’enseignants que de parents d’élèves, éprouvés par le manque de moyen et de considération des politiques à l’égard du système de l’Éducation nationale.

En réaction aux critiques de la ministre, les parents d’élèves de l’École Littré ont adressé une lettre ouverte dans Libération pour exprimer leur soutien « à la communauté éducative du groupe scolaire Littré » et faire part de « leur profond attachement à l’école de la République », abîmée par des politiques publiques injustes et non par le manque d’investissement du corps enseignant. « Vos propos très généraux, très réducteurs et très stigmatisants ont été douloureusement et injustement ressentis par l’ensemble des parents d’élèves de Littré » ont-ils signifié à la ministre. « Nos enfants aussi, Madame la ministre, sont épanouis, ont des amis, évoluent dans un cadre sécurisant et sécurisé et effectuent une scolarité dans de bonnes conditions ».

La justification de la ministre avait par ailleurs été mis à mal par le contre-témoignage de l’ancienne institutrice de leur fils, qui affirmait que le transfert dans le privé résultait d’un différend au sujet de son passage en classe supérieure, et non d’un problème de remplacement. Selon une information franceinfo, Amélie Oudéa-Castéra se serait entretenue avec l’enseignante lundi soir, lors d’un échange décrit comme « consensuel et apaisé » par l’entourage de la ministre.

Elles se sont mutuellement excusées de s’être blessées, rapporte le cabinet d’Amélie Oudéa-Castéra, et se sont même promis de « continuer d’échanger sur la situation de l’école » publique. Si elle le souhaite, Florence sera reçue rue de Grenelle, indique un conseiller. « La ministre n’a pas menti. La maman s’appuie, 15 ans après, sur le souvenir et sur le ressenti que cette période lui a laissés », plaide désormais le ministère, reconnaissant à demi-mot que la ministre est allée trop vite. franceinfo, 15.01.23 « Polémique sur les propos d’Amélie Oudéa-Castéra : la ministre a eu un échange avec l’ancienne institutrice de son fils »

La ministre se rendra par ailleurs en fin de matinée dans l’établissement « pour aller à la rencontre des professeurs et l’équipe dirigeante de l’établissement, et échanger avec eux », ont détaillé des sources à l’AFP.

