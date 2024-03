Affaire Noël Le Graët : Amélie Oudéa-Castera mise en examen pour diffamation

L’avocat de Noël Le Graët avait annoncé en février 2023 vouloir porter plainte contre Amélie Oudéa-Castera, affirmant que la ministre des sports avait « menti » dans un rapport d’audit sur la Fédération Française de Football.

La ministre des sports, Amélie Oudéa-Castera, a été mise en examen en décembre 2023 après la plainte en « diffamation publique envers un particulier » de Noël Le Graët, a révélé l’Agence France Presse ce jeudi 14 mars.

L’ex-patron du football français – qui a démissionné de la Fédération Française de Football (FFF) en février 2023 – reproche à la ministre d’avoir tenu des propos sur sa gestion de la FFF dans un rapport accablant de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR).

Un « exercice de pouvoir très centralisé », un « comportement inapproprié vis-à-vis des femmes »

Selon les conclusions du rapport, « NLG » n’a plus « la légitimité nécessaire pour administrer et représenter » le football français. En cause : un « exercice de pouvoir très centralisé », « une consommation excessive d’alcool », « des dérapages médiatiques », un « comportement inapproprié vis-à-vis des femmes » et « les défaillances de la gouvernance de la FFF ».

Les inspecteurs de l’IGESR estimaient dans ce rapport que Noël Le Graët « ne dispos[ait] plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français », compte tenu notamment de son « comportement inapproprié (…) vis-à-vis des femmes », Le Graët étant accusé de harcèlement sexuel. Dès la publication du document, Le Graët avait annoncé déposer plainte, affirmant qu’Amélie Oudéa-Castera avait « menti » sur ce rapport.

A l’ouverture de l’information judiciaire, en novembre 2023, le ministère des sports avait assuré que Oudéa-Castera était « sereine » et « prête à répondre », ce qu’elle a fait « publiquement et à différentes reprises ces derniers mois, aux accusations infondées de M. Le Graët ». L’avocat d’Amélie Oudéa-Castera n’a, quant à lui, pas fait de commentaire.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.