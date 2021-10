Hocus Pocus et La Famille Addams s’invitent dans les trousses de maquillage pour Halloween

Les collections de maquillage pour Halloween sont sorties ! En voici trois qui vont vous faire frémir d’envie.

Chaque année pour Halloween, les marques de cosmétiques rivalisent de créativité pour créer des collections spéciales teintées de sorcellerie et de lugubrité chic. Oui oui !

Pour 2021, les films et séries sont à l’honneur avec des collab’ de haut vol (de balais) : La Famille Addams, Hocus Pocus et Les Noces Funèbres. Un très bon cru, et ce n’est pas Morticia qui dira le contraire.

La collection de maquillage La Famille Addams d’HipDot

Pour la sortie du film La Famille Addams 2 : Une virée d’enfer, la MGM s’est associée à la marque de maquillage vegan HipDot pour créer une collection inspirée de l’univers de Mercredi et de ses acolytes un peu barrés, et plus particulièrement du personnage de Morticia, la sorcière de la famille.

La palette Spells & Hexes est composée de huit fards à paupières mats, irisés ou pailletés dans des tons de noir, de gris et de rouge sang. Les teintes idéales pour réaliser le smokey envoutant de Madame Addams.

Pour maquiller les lèvres, trois teintes de rouge à lèvres ont été imaginées : un noir, un gris et un rouge, ce dernier étant un clin d’œil à Cléopâtre, la plante carnivore de Morticia qui se nourrit exclusivement de viande rouge.

La collection HipDot x The Addams Family est disponible sur l’e-shop de la marque.

La collection de maquillage Hocus Pocus de Colourpop

À l’occasion d’Halloween, la marque Colourpop, reine incontestée de la collab’ makeup, s’est associée aux studios Disney pour créer une collection autour du film culte de Kenny Ortega, le génial (pardon, le génialissime) Hocus Pocus.

Très complète, la collection propose une palette d’ombres à paupières, des rouges à lèvres liquides et des pigments pressés. Un miroir à oreilles de chat ainsi qu’un stylo « tampon encreur » pour parsemer sa peau de mignonnes petite araignées ont aussi été imaginés pour réveiller la sorcière ou le sorcier qui sommeille en chacun de nous N’EST-CE PAS MYMY (mais si on pouvait éviter de déranger les soeurs Sanderson, ce serait mieux).

Pensée pour danser autour d’un arbre comme pour aller bosser (bah ouais, le chaudron ne se remplit pas tout seul !), la collaboration mise sur des tons variés de beige, de violet, de vert et d’orange. Des couleurs bien plus apaisantes que « les chauve-souris, la peste noire et la tarte aux scorpions de maman », n’en déplaise à Mary.

La collection Hocus Pocus x Colourpop est disponible sur l’e-shop de la marque.

La collection de maquillage Les Noces Funèbres de Revolution

Pour les fans du film d’animation Les Noces Funèbres de Tim Burton, la marque londonienne Revolution a imaginé une collection composée de palettes d’ombres à paupières, de rouges à lèvres et d’accessoires aux couleurs de Victor et Victoria et de leur amour plus fort que la mort (c’est beau).

Avec son packaging travaillé et ses tonalités froides, la palette Butterfly (£15) est incontestablement le produit phare de la collection. Elle contient seize fards vegan dans une harmonie de bleu, de rose et de violet adaptée aux maquillages de tous les jours comme aux looks (de squelettes) plus soutenus.

La collection Les Noces Funèbres x Revolution est disponible sur l’e-shop de la marque

Crédits photos image de Une : Colourpop