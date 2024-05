Help, ma première fois avec une femme me terrifie 

Cette semaine dans la rubrique Chère Charlotte, notre journaliste répond à une internaute terrifiée par sa première fois avec une femme.

« Chère Charlotte, J’ai besoin d’aide : j’ai eu plusieurs occasions d’avoir une relation intime avec une femme pour la première mais ça bloque. J’en ai très envie, mais dès que les choses vont un peu trop loin, je suis instantanément stoppée par ma peur. Celle de mal faire, de ne pas savoir m’y prendre, d’être ridicule… Pour moi qui n’ai toujours couché qu’avec des mecs, cette nouvelle aventure me terrifie. Comment passer au-dessus de cette peur et débloquer la situation ? »

Quand nos relations échappent aux scénarios scriptés

Chère inconnue,

As-tu déjà entendu parlé des scripts romantiques et sexuels ? Ces schémas hétéronormés (of course) bien ancrés dans notre inconscient qui concernent nos vies romantiques et sexuelles. Et bien, figure-toi qu’ils nous sont si familiers qu’ils font partie de nous : nous les reproduisons sans même nous en rendre compte. Évidemment, ils n’arrivent pas dans nos têtes par magie. Ils nous sont véhiculés tout au long de notre vie à travers les films, les séries, les livres, la pop culture… Là où ne sont représentées (presque) uniquement les relations hétérosexuelles et les comportements normés associés comme la drague, les gestes d’affection, le sexe, et tutti quanti.

C’est scénarios scriptés, on les déteste, mais il y a un petit côté de nous qui y est addict car ils nous mettent à l’aise et en confiance. Ils représentent notre zone de confort, là où les relations qui échappent à ces normes nous déstabilisent et nous rendent vulnérables.

Ha, et j’allais oublier l’essentiel : les relations lesbiennes sont si peu visibles et représentées qu’il peut être difficile pour certaines personnes de les appréhender sereinement, puisqu’on n’a pas vraiment de modèles rassurants.

Compte tenu de tout ça, no worries : ta peur est tout à fait normale et tu réussiras à la dépasser, on croit en toi ! La première étape, la compréhension. La deuxième, l’action.

Y aller pas à pas

Petit conseil d’amie ultra basique mais pourtant, less is more : parle de ta peur à ta partenaire avec qui tu t’apprêtes à faire du sexe. Le sexe n’est pas une honte : peu importe ce que tu as déjà fait ou ce que tu n’as jamais fait, si tu te sens en confiance, en parler avec elle aidera probablement à désamorcer un peu cette peur et à faire retomber la pression. Encore mieux si vous réussissez à trouver ensemble un moyen de débloquer ta peur sur le moment. Seul, on va plus vite, à 2, on va plus loin (emoji fusée). And never forget : ne jamais se forcer et dépasser ses limites pour qui que ce soit. Sinon, traumatisme garanti.

L’autre conseil pratique selon moi qui pourrait être une bonne idée : y aller pas à pas, en douceur, sans te mettre de pression. Je veux dire, ne pas être dans une optique de “il est temps d’y aller, je plonge du 75ème étage la tête la première”, mais plutôt de voir ce moment comme un moment de partage fluide, dans la continuité du moment présent. Et se laisser le choix d’arrêter quand les choses deviennent désagréables pour toi. Par exemple, au lieu de te préparer à passer à l’acte et le voir comme une fin en soi, plutôt commencer par se déshabiller, se toucher, et voir comment tu te sens. Si ça va, on continue, si tu as peur, on stoppe. Avec le temps, tu verras qu’il n’y a aucun réel danger, et tu verras ta peur s’éloigner au loin petit à petit. En tout cas, c’est tout ce que je te souhaite.

