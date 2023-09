Help, je n’attire que des mecs en couple, je fais quoi ?

La Daronne répond à vos questions en essayant de ne pas être trop à côté de la plaque.

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

La question pour la Daronne

Chère Daronne, Je m’adresse à toi pour avoir de sages conseils quant à mes déboires sentimentaux. Ça va faire deux ans que je suis célibataire, et je n’attire que des mecs en couples. Sans déconner, tous mes crushs sont maqués. Il y en a avec qui ça reste de la simple drague, d’autres (deux) avec qui j’ai couché. Le dernier en date, je le connais depuis longtemps. On est amené à se croiser régulièrement, à bosser ensemble, à faire des soirées. Et récemment, l’impardonnable a été commis sous ma volonté, celle de dormir ensemble. Évidemment, ça a dérapé. Le mec est en couple depuis longtemps et je n’ai jamais rencontré sa copine. J’ai mal à mon féminisme et ma sororité, et en même temps, j’avais littéralement envie de ça depuis des mois. Je me sens tomber amoureuse, et en même temps l’histoire pue sérieusement le sapin. Je fais quoi maintenant ? Jen

La réponse de la Daronne

Mon petit Mister Freeze (il fait chaud),

J’ai bien aimé ta lettre, non pas pour son contenu, mais pour ce qu’elle m’évoque. Je n’ai pas toujours été cette Daronne mariée avec deux enfants. Tu t’en doutais. Mais savais-tu qu’avant de rencontrer le Daron, j’étais moi-même abonnée aux plans foireux ? Non ? Eh bien, c’est chose faite.

Je vais t’épargner le cheminement qui a transformé l’éternelle célibataire abonnée aux secondes places et aux mecs « pas prêts » que j’étais en Daronne mariée avec le même type depuis des plombes. Je veux néanmoins que tu saches donc qu’aujourd’hui, ce n’est pas une Daronne tradi qui te répond. C’est la jeune moi, célibataire, qui a disposé d’une quinzaine d’années pour réfléchir à toutes ces questions avant de se maquer.

Pourquoi tu tombes toujours sur des mecs maqués

Pour une fois que j’ai l’occasion de dégainer le savoir durement acquis lors de mes heures passées à visionner des replays de Ça commence aujourd’hui (Faustine, je t’aime), je ne vais pas me gêner.

Les experts de l’émission sont formels : lorsqu’on tombe toujours dans les mêmes schémas, c’est qu’inconsciemment, quelque chose nous pousse dans cette direction. Comme je ne suis pas psy (à l’instar de certains des experts suscités, d’ailleurs), mais surtout, que je ne te connais pas, je ne vais pas m’avancer. Mais par exemple, dans ton enfance, tu pourrais t’être habituée à la position de bonne deuxième, à moins qu’un manque de confiance en toi te pousse à te contenter des miettes.

Ou bien, peut-être simplement qu’au fond, les mecs t’emmerdent et qu’un maqué te permet de frissonner sans devoir laver au quotidien des slips qui ne t’appartiennent pas. Ce dernier point me semble particulièrement valable.

Quoi qu’il en soit : si ce schéma te pose un problème, à toi d’enquêter seule ou avec l’aide d’un spécialiste (diplômé en psychologie, please).

Arrête ta flûte, amour romantique

Pour faire des rencontres convenables, il faut d’abord déconstruire tout ce qu’on nous a appris en matière de relations amoureuses. C’est du boulot, je te l’accorde, surtout que ça implique de ne plus se voiler la face : les mecs maqués dont on adore s’amouracher ne sont pas de pauvres créatures perdues et incomprises de leur moitié, ce sont des lâches qui prennent volontairement la décision de trahir une personne à qui ils ont pourtant promis l’exclusivité. Toutefois, au lieu d’assumer leur crasse, ils préfèrent s’imaginer en Vincent Van Gogh des temps modernes : géniaux, mais troublés. Arrêtons de nous imaginer que derrière chaque indécis et chaque « mauvais garçon » se cache un homme merveilleux qui n’attendait que nous pour se révéler.



Si l’amour et l’attirance font si mal à la tronche, ce n’est pas parce que nous sommes les marionnettes aux mains d’une puissance qui se joue de nous et de nos émotions. C’est seulement parce que certains se comportent comme des sagouin.e.s quand ceux en face s’obstinent, sous prétexte « que l’attirance est là ».



Bonne nouvelle : on peut refuser un plan foireux, même si on est très aguiché. Ça pique, ça dégoûte, mais on survit.

Se taper un mec maqué, est-ce que c’est antiféministe ?

Je ne dirai pas que se taper un mec maqué, c’est anti-féministe. Ça reviendrait à blâmer des femmes pour les erreurs des hommes, et il y en a marre. Un homme qui trompe sa copine est le seul responsable de cette tromperie.

Ceci dit, je pense qu’on vaut mieux que ça. Si certaines personnes se sentent prêtent à tromper un partenaire exclusif, ça les regarde, mais toi, as-tu vraiment besoin d’être mêlée, même indirectement, à ce marasme ? Non. Je conçois parfaitement que tu sois en train de tomber amoureuse. Mais ce n’est pas une fatalité. Comme je te le disais, tout le monde subit des déceptions sentimentales et y survit. Mais comme je le disais aussi, cessons de nous fourvoyer sous prétexte que l’amour, c’est ce qu’il y a de plus beau et fait chanter les ailes des oiseaux. Je vais te révéler ce qui est encore plus beau, moi : refuser de jouer le jeu d’une société qui voudrait faire de toi une tentatrice. Laisse ces infidèles patauger dans leur caca, et part à la recherche des gens dont le célibat ou un couple ouvert leur permet de niquer joyeusement sans trahir qui que ce soit !

Je te laisse, je vais écouter Diam’s,

La bisette,

Ta Daronne