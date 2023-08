Aly, 37 ans : « Quand j’entends mes copines parler des embrouilles avec leur mec, je suis contente d’être à nouveau seule »

Chaque semaine dans Célib, des personnes de tous genres nous racontent les joies et les questionnements de leur célibat, qu’il soit choisi ou subi. Aujourd’hui, c’est Aly qui redécouvre les plaisirs de la vie en solo après une relation de 15 ans.

Prénom : Aly

: Aly Âge : 37 ans

: 37 ans Lieu de vie : petite ville de campagne au sud de l’Île-de-France

: petite ville de campagne au sud de l’Île-de-France Orientation romantique et/ou sexuelle : hétérosexuelle

Depuis combien de temps êtes-vous célibataire ?

Cela fait un peu plus de 2 ans, depuis ma séparation d’avec le père de mon fils avec qui je suis restée 15 ans.

Après cette longue relation, il a fallu que je réapprenne à être une personne à part entière. Ça n’a pas été évident au début, surtout après une séparation plutôt difficile. Je suis passée par toutes les étapes du deuil amoureux, d’autant plus difficile car c’est le père de mon fils, je suis donc tenue de garder contact. C’était mon idéal, nous pensions tous deux que nous ferions toute notre vie ensemble. C’était d’autant plus dur… Nous étions fusionnels, très complices, très connectés, aux yeux des autres, nous formions un couple idéal, fun et malgré ça, nous n’avons pas manqué de nous déchirer lors de la rupture. Comme quoi rien n’est jamais acquis et personne n’est à l’abri.

Après un long travail sur moi, je peux dire qu’aujourd’hui ça va. Ça va même bien. Mon célibat ne me pèse absolument pas. Je suis même heureuse d’avoir traversé tout ça et d’en être là où j’en suis aujourd’hui. Quand j’entends mes copines qui me parlent de leurs soucis du quotidien avec leur mec, leurs embrouilles etc., je suis tellement heureuse de ne pas avoir à dealer avec un mec.

Comment décririez-vous votre célibat ?

Je suis passée par beaucoup d’étapes différentes, mais aujourd’hui je suis tout à fait à l’aise avec mon célibat. Je le vis très bien. Le sentiment de liberté sur tous les plans me plaît beaucoup. Je suis autonome, je n’ai de compte à rendre à personne et surtout personne pour me dire de faire comme ci, comme ça… En gros, je fais comme je veux sans personne pour me dire quoi que ce soit, ou insinuer qu’il ferait mieux que moi.

Votre célibat a-t-il une incidence sur votre vie amicale ou familiale ?

J’ai emménagé dans ma ville actuelle il y a 1,5 ans suite à ma séparation. Je ne connaissais personne. J’ai fait des rencontres amicales. J’ai aujourd’hui tout un groupe d’amis que je vois régulièrement. La plupart sont des couples. La chose à laquelle il faut faire attention selon moi c’est les ambiguïtés qu’il pourrait y avoir. J’ai toujours eu beaucoup d’amis/potes homme. Je m’entends très bien avec eux et ce depuis l’enfance. Tant que j’étais en couple il n’y avait pas de soucis. Mais en tant que célibataire, je fais attention à ma relation avec les hommes mariés.

Dans un premier temps pour pas que ces hommes imaginent que je puisse être intéressée. Mais je me rends compte que même en étant claire dans ma tête, ça ne l’est pas forcément pour les autres et notamment leur femme. Il y a des hommes avec qui je m’entends très bien, avec qui on discute et on rigole comme des potes. Ça peut être mal perçu. Du coup, je me demande si je peux réellement être pote avec ces hommes.

Est-ce que le fait d’avoir un enfant a une incidence sur votre vie sentimentale ?

Totalement. Mon fils passe avant tout. J’ai très peu de temps à consacrer aux rencontres. J’imagine que quand on veut on peut. Le jour où je crusherai réellement sur quelqu’un j’arriverai à dégager du temps.

Lorsque j’étais sur les sites de rencontres, je n’ai jamais caché être mère quand on me le demandait, mais ce n’est pas quelque chose que j’affichais d’entrée sur mon profil.

Estimez-vous que le célibat a un impact sur votre moral, au quotidien ?

Non. Ou alors il m’évite bien des tracas !

Pensez-vous qu’être célibataire vous permet des choses que vous ne pourriez pas faire en couple ?

Être célibataire me pousse à faire plus de chose, à sortir de ma zone de confort, à aller vers les autres… C’est plutôt pas mal. En tant que célibataire, je fais beaucoup plus de choses que quand j’étais en couple.

À l’inverse, pensez-vous qu’être célibataire vous empêche de faire des choses que vous pourriez faire si vous étiez en couple ?

Oui, les sorties entre couples.

Le lieu géographique où vous vivez a-t-il un impact sur votre rapport aux relations amoureuses ?

Clairement oui. Je vis à la campagne, je ne côtoie que des couples. Tout le monde se connaît. Je ne fais pas de rencontres amoureuses. J’ai beau travailler à Paris, je trouve qu’il est difficile de rencontrer du monde quand on ne vit pas en ville (puisque je vis dans une petite ville de campagne au sud de l’Île-de-France).

Cherchez-vous activement à trouver une relation amoureuse ?

Non pas actuellement mais je me suis inscrite sur Tinder quelques mois après ma séparation. Je ne connaissais pas du tout et à ce moment-là, ça m’a fait du bien. Juste pour l’estime de soi, c’est pas mal. Les premières conversations étaient intéressantes. J’ai même réussi à crusher sur un mec que je n’ai finalement jamais vu.

On a vite fait de devenir addict… Parfois je passais des soirées entières à discuter avec des mecs mais ça ne dépassait que très rarement les 48 heures. Je suis rarement allée jusqu’au date. Pas très efficace, donc.

Je crois que j’ai besoin d’avoir une réelle connexion, même si c’est juste pour du sexe. Qu’il soit drôle et pertinent, sinon je n’ai même pas envie d’aller jusqu’au date. Malheureusement, pour ma part ça n’a que très rarement été concluant.

Le célibat amoureux a-t-il un impact sur votre vie sexuelle ?

Totalement. Je n’ai pas eu de relation sexuelle depuis des mois. Et cela ne me manque absolument pas. Je suis passée par des périodes où il fallait à tout prix que je trouve des partenaires sexuels. J’ai tenté de nouvelles expériences. Mais en ce moment, je ne suis pas du tout en recherche. Le sexe ne me manque pas. J’ai l’impression que c’est la première fois que je suis totalement à l’aise avec ça. Je n’éprouve aucune attirance pour personne et ne croise personne qui pourrait me plaire, ne serait-ce qu’un tout petit peu.

Si par chance je croise un jour Tom Hardy, je reverrai sans doute ma position !

Ressentez-vous une forme d’injonction à être en couple ?

Absolument pas. Je préfère largement mon célibat aux prises de tête que l’on peut avoir en couple.

Estimez-vous que le célibat a un impact sur vos finances ?

C’est un peu la galère surtout en tant que mère célibataire mais ça va, on s’en sort.

Quels sont vos projets pour le futur ?

Je ne suis pas totalement fermée quant au fait de rencontrer quelqu’un. Il n’y a juste personne qui m’attire pour le moment. Mes essais dans ce domaine via les applis de rencontres ont été plutôt décevants alors j’arrête de forcer et de perdre mon temps. J’ai tout un tas de choses à faire et déjà très peu de temps alors je préfère utiliser ce temps en m’occupant de mon fils, de mes chiens, de ma maison, en voyant mes amis, ma famille et en faisant des activités qui me plaisent. J’aime ma vie comme elle est. J’ai réussi à me prouver que je pouvais y arriver seule et je suis fière de cela. Si toutefois je rencontre quelqu’un, il aura intérêt à apporter un réel plus, comme de la légèreté, des rires, de la bienveillance… Je dis ok à the cherry on the top of the cake… Pas à moins.

Merci à Aly d’avoir répondu à nos questions !

