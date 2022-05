Harry Styles, une secte et du sexe : la recette gagnante de Don’t Worry Darling, le thriller horrifique d’Olivia Wilde

Attendu comme l’un des plus palpitants thrillers de l’année, Don’t Worry Darling, le nouveau film d’Olivia Wilde, dévoile ses enjeux dans de nouvelles images.

Elle a commencé comme actrice dans Skin et Newport Beach où elle tenait des petits rôles, avant de s’illustrer dans des séries à plus grande échelle, comme Doctor House, et dans des blockbusters comme Tron L’héritage et Cowboys et Envahisseurs.

Désormais, et depuis 2019, Olivia Wilde consacre une partie de son activité filmique à la réalisation. Et pour l’instant, ça lui réussit pas mal !

Don’t Worry Darling, la bande-annonce du film d’Olivia Wilde

Après l’excellent Booksmart pour Netflix, Olivia Wilde s’apprête à sortir deux films : Perfect, avec Thomasin McKenzie et Mckenna Grace, et surtout le très attendu Don’t Worry Darling, avec l’excellente Florence Pugh, habituée du genre horrifique puisqu’elle a tourné dans l’œuvre majeure d’Ari Aster, Midsommar, et Harry Styles.

Alors que son premier film, Booksmart, était une teen comedy légère et fun, Olivia Wilde opère un virage à 180° puisqu’elle s’attaque désormais au périlleux genre du thriller horrifique, sur lequel plus d’un cinéaste s’est déjà pété les dents.

Toutefois, et si l’on en croit le trailer officiel du projet, Don’t Worry Darling a tout du film brillant qui saura convaincre public et critique.

Ne vous laissez pas avoir par son esthétique très pop, ses robes aux couleurs vives et les rayons de soleil qui s’accrochent dans les cheveux de Florence Pugh : Don’t Worry Darling s’annonce flippant à souhait.

Image tirée de Don’t Worry Darling, via Allociné

Au début du trailer de ce nouveau film, Alice et son mari semblent vivre dans une utopie 50’s tout à fait réjouissante. Ils se roulent des pelles baveuses dans le désert californien, font la fête, profitent de leur existence.

Seulement, il y a une couille dans le potage. D’abord, Alice en a ras-la-casquette d’être une femme au foyer, dédiée corps et âme au petit bien-être de son époux. Ensuite, elle et son mari vivent dans une communauté expérimentale nommée Victory, où tout le monde s’avère vite être pas mal louche…

Don’t Worry Darling sortira le 28 septembre 2022.

Crédit photo à la Une : Don’t Worry Darling, via Allociné