Halloween version Meilleur pâtissier : trop de faux sang, trop de betterave, trop de rose

Cette semaine, c’était le thème Halloween dans Le Meilleur pâtissier. Et ça a donné lieu à des gâteaux terrifiants — parfois même un peu trop…

Alors alors : la semaine d’Halloween du Meilleur pâtissier était plutôt classique. Des saveurs assez intéressantes, une épreuve technique de Mercotte pas trop décevante, et un départ qu’on peut qualifier d’attendu…

De l’orange sanguine, ou plutôt sanguinolente

Je ne suis pas particulièrement fan du concept d’un gâteau plus terrifiant qu’appétissant, mais je veux bien comprendre que pour le thème Halloween, quelques gouttes de faux sang doivent se mêler à la crème pâtissière.

L’épreuve de revisite de Cyril était sur l’orange sanguine. Bon il s’est clairement pas foulé pour trouver le thème : c’était un bon jeu de mots (et un délicieux agrume) mais globalement rien d’incroyable.

Cependant, beaucoup de candidats se sont surpassés comme notre belge Alexandre qui a fait un moelleux au chocolat, mousse orange sanguine et basilic. Je ne sais pas pour vous, mais moi, dès qu’on mélange du basilic à n’importe quoi — une mozzarella, des fraises, même un moelleux au chocolat — je suis con-quise !

Le jury l’était aussi, d’ailleurs. Pour une fois qu’on est d’accord.

Ont suivi des gâteaux plus terrifiants les uns que les autres, dont l’orteil pourri de Nicolas — qui n’a même pas enlevé la membrane de ses quartiers d’orange sanguine, vraiment n’importe quoi.

Mais le plus flippant, ce n’étaient pas les gâteaux en forme de cervelle ou autre coeur beaucoup trop ensanglanté.

Non, le plus flippant, c’est que certains candidats, à ce stade de la compétition, ne comprennent toujours pas qu’ils mettent beaucoup trop de crème ou de ganache par rapport à la quantité de biscuit présente dans leur pâtisserie !

Par exemple Pierre-Henri et ses petits yeux orange sanguine-cannelle. Très mignons au demeurant… mais clairement, y a trop de ganache et ça se voit ! Il faut se ressaisir.

Une chauve-souris pas trop complexe

À ma grande déception, je ne peux pas trop râler sur l’épreuve de Mercotte cette semaine. En effet, bien que le gâteau soit aussi moche que d’habitude, rien n’était totalement infaisable dans ce défi technique.

La seule hérésie de cette recette, c’était le coulis de framboises mélangé à de la betterave, qui a l’air d’être la pire combinaison ever.

Il n’y a pas grand-chose d’autre à dire sur cette épreuve. Aucun gâteau n’est tombé par terre, aucune larme n’a été versée lors de la cuisson des meringues… Globalement, on s’est un peu ennuyées pendant l’épreuve technique.

Le classement était lui aussi assez juste.

Toujours plus de sang

L’épreuve créative était encore une fois l’occasion de rajouter du coulis de framboise partout dans les gâteaux, en guise de faux sang.

Les candidats devaient confectionner des desserts terrifiants, et certains l’étaient bien plus que d’autres. Mention spéciale à Aya qui a choisi de représenter un mangeur de tripes aussi écoeurant que flippant !

MAIS la candidate a fait le bon choix en mélangeant une compotée de fraise et de… BASILIC. Mon coeur est conquis.

Bon, je vais pas encore encenser Maud ? Bah si, un peu. Elle a choisi de reproduire le fameux tour de magie de la femme coupée en deux, qui tournerait au drame. En plus d’être original, son gâteau semblait très bon.

Voilà, je n’ai rien à rajouter, ce paragraphe est clairement juste du favoritisme.

Globalement, les saveurs de certains gâteaux avaient l’air super : passion-piment, sésame noir… Des goûts qui changent un peu de l’ordinaire et ont rendu le niveau un peu plus élevé que lors des émissions précédentes.

Malheureusement, le pire dessert était celui de notre routier du nord, Nicolas, qui a voulu représenter une momie en hommage à Mercotte — pas sûre qu’elle ait été touchée. Le plus gros problème de son gâteau, c’était le dosage de la rose, qui était beaucoup trop présente.

Évidemment, c’est fatal. Car tout le monde sait que la rose, si y en a trop, on a l’impression de croquer dans un savon. (Et là, en plus, c’était un savon assez moche) (désolée.)

Nicolas a donc quitté l’aventure et c’était plutôt logique. On est triste de ne plus entendre ses blagues un peu gênantes et de voir sa grosse barbe de hipster, mais bon, ciao l’artiste.

À la semaine prochaine !

