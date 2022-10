Un album anticonformiste, tendre et drôle, mettant en scène un petit garçon qui se plaît dans les vêtements de sa maman. Et si on laissait enfin les enfants découvrir et jouer librement avec les codes du genre ?

Quel enfant n’a jamais eu envie d’essayer les vêtements de ses parents pour voir comment ça fait d’être grand ou grande ? Claudiquer sur des chaussures de géants, se perdre dans une chemise qui devient robe, porter un soutien-gorge comme une ceinture ou fouiner dans la trousse de maquillage, les bijoux, foulards, cravates…

Si se déguiser est une activité souvent encouragée par l’entourage des petits et des petites, les choses se corsent dès que la question du genre pointe le bout de son nez. « Les filles ne portent pas de cravate », « Tu ne peux pas mettre cette robe, parce que tu es un garçon », « Il n’y a que les filles qui se maquillent », « Tu es ridicule comme ça, tout le monde va se moquer de toi » : malgré l’évolution des mentalités et de la société, la curiosité de l’enfance se heurte encore trop souvent aux cases dans lesquelles on veut les maintenir. Et à des tabous solidement ancrés.

Faire sauter les verrous liés aux stéréotypes de genre

Avec le super album jeunesse Fred s’habille – paru récemment chez Kaléidoscope -, l’illustrateur américain Peter Brown fait sauter avec douceur et humour les verrous liés aux stéréotypes de genre. Le héros de ce livre jeunesse, pour les mouflets dès 4 ans, est un petit garçon qui adore gambader tout nu dans la maison, virevoltant et sautant de sa chambre au salon. Intrigué par le dressing de ses parents, il s’y aventure et découvre des monceaux de vêtements de grands. Et s’il s’amusait à s’habiller comme papa ? Il jette son dévolu sur une chemise, une cravate et des chaussures. Mais l’ensemble ne lui va pas du tout. Il observe ensuite les tenues de sa maman et choisit une jolie tunique, un foulard et des chaussures à talons. Fred se sent bien ainsi et décide de compléter ses essayages en allant farfouiller dans la coiffeuse. Alors qu’il peine à comprendre comment fonctionne un rouge à lèvres, ses parents le découvrent, collier de perles au cou, recouvert de maquillage.

Et on ne peut qu’être fan de leur réaction : non seulement, sa mère lui montre comment se coiffer et se maquiller, mais toute la famille, même le chien, finit par se prendre au jeu du déguisement, dans la bonne humeur. Pour réaliser cet album, l’illustrateur s’est appuyé sur sa propre enfance marquée par la liberté et l’amour inconditionnel que lui ont inculqués ses parents.

On aime la simplicité de cette histoire, la tendresse malicieuse qui sous-tend sa trame et, évidemment, la teneur du message : laissons les enfants découvrir et jouer librement avec les codes du genre ! Pour ne rien gâcher, l’univers graphique tout en rondeur et couleur de l’auteur est un régal pour les yeux. En bref, un must du rayon jeunesse.

Fred s’habille, de Peter Brown chez Kaléidoscope, 48 pages, 13,50 €. A partir de 4 ans

