Faire du sport en plus des 10 000 pas par jour, est-ce bien nécessaire ?

Faire du sport est un plaisir pour certains, une corvée pour d’autres. Et si marcher 10 000 pas par jour est l’un des moyens les plus fiables pour rester en bonne santé, est-ce bien utile d’ajouter à cette pratique quotidienne un autre exercice physique ?

D’après les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), effectuer 10 000 pas par jour (l’équivalent de 7 km à pieds) serait l’exercice physique minimum pour se maintenir en bonne santé et lutter contre la sédentarité. Cela représente donc 150 minutes d’activité modérée ou encore 75 minutes d’activité intense par semaine. Un rythme, permettant d’améliorer la santé cardio-vasculaire, de limiter les pertes de mémoire mais aussi de développer de l’endurance et de booster son niveau de vitamine D. Malgré tout, une question se pose : ces recommandations sont-elles suffisantes ou faut-il y ajouter la pratique d’un sport complémentaire ?

Tout dépend du profil de chaque personne

Nous sommes tous différents. Quand certaines personnes ont fait du télétravail leur quotidien, d’autres peuvent passer plusieurs heures à effectuer des trajets entre leur lieu de résidence et de travail. Voilà pourquoi il n’existe pas de réponse unique lorsqu’il s’agit d’activité physique. D’après Kerry Dixon, entraîneur personnel et fondatrice de The Athlete Method interviewée par le Stylist britannique, pratiquer une marche quotidienne d’au moins 30 minute est préconisé pour tout le monde. Elle explique :

« C’est la meilleure façon d’augmenter la forme cardiovasculaire, d’aider à renforcer vos os et d’augmenter l’endurance et la puissance musculaires ».

Si Tashi Skervin, coureuse, entraîneuse et fondatrice de la méthode fitness bootcamp TSC est totalement d’accord avec cette idée, elle préfère tout de même recommander aux plus sédentaires d’ajouter un sport de leur choix à cette base quotidienne. Voici ce qu’elle affirme dans les colonnes du Stylist :

« Une personne ayant un mode de vie assez sédentaire aura besoin de plus de mouvement, alors qu’une personne dont le travail l’oblige à bouger toute la journée n’en aura pas besoin pour s’assurer d’atteindre le minimum requis »

Vous l’aurez compris, tout dépend du profil de chacun. En revanche rassurez-vous, il n’est pas necessaire de pratiquer un sport de haute intensité pour se maintenir en bonne santé ! Une activité physique de faible impact comme le yoga ou le pilates peut largement suffire à combler tous les besoins du corps. Il ne vous reste plus qu’à trouver la vôtre…

Marche rapide : comment savoir qu’on marche à la bonne allure ?

Afin que la marche soit efficace, il est important de se déplacer de façon énergique. Pour savoir si vous êtes à la bonne allure, le docteur Sarah Davies, médecin généraliste, a partagé sa meilleure astuce à Stylist : « Pendant l’exercice, vous devriez sentir votre cœur battre un peu, votre respiration devrait être plus saccadée et vous devriez transpirer un peu. »

Si au début, cette démarche va vous demander quelques efforts, au bout de quelques jours, vous serez capable de tenir une conversation sans avoir à faire une pause pour reprendre votre souffle. Vous savez tout !

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.