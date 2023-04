Quel est le meilleur moment de la journée pour faire du sport ?

Que vous soyez plutôt du matin, de l’après-midi ou du soir, vous avez forcément un moment dans la journée où vous préférez pratiquer votre activité sportive. Mais est-ce le plus recommandé par les experts ?

S’il est vrai qu’il est difficile de se mettre au sport, on est souvent satisfait du travail accompli lorsqu’on a terminé sa séance. Mais il y a des jours où y aller ressemble à une montagne difficile à gravir. La raison ? Ce n’est peut-être pas le moment idéal pour trouver force et motivation. Mais alors, quand est-il conseillé de pratiquer une activité physique ? `

Le matin entre 5h et 8h

Le matin est le moment de la journée où vous allez réussir à perdre le plus de poids si c’est ce que vous recherchez dans votre pratique sportive. D’après les experts sports et nutrition du label Bulk interrogés par le magazine Vogue, faire du sport le matin aiderait à stimuler le métabolisme notamment grâce au niveau élevé de cortisol. Ils expliquent :

« Pour ceux qui cherchent à se débarrasser de leur graisse corporelle, l’un des grands avantages de l’entraînement le matin est qu’il est généralement plus propice à la perte de poids. Les niveaux élevés de cortisol et d’hormone de croissance le matin sont liés à votre métabolisme. De ce fait, la pratique d’un exercice de haute intensité le matin peut contribuer à stimuler le métabolisme et à brûler davantage de graisses corporelles, en puisant une plus grande partie de votre énergie dans vos réserves. »

Mais ça n’est pas le seul avantage de pratiquer une activité sportive tôt. Le matin, vous avez également plus d’énergie et êtes plus alerte notamment du fait de la production de cortisol. Résultat ? Vous êtes plus motivée, restez plus concentrée sur votre séance plus longtemps et n’êtes pas tentées d’abandonner à mi-chemin.

Le soir après 19h30

Si le matin est idéal pour perdre du poids lorsqu’on le souhaite, le soir est très apprécié par les sportifs pour prendre du muscle. Mais pourquoi ? D’après les mêmes experts, c’est une fois de plus une question d’hormones…

« La force et la fonction musculaires atteignent leur apogée le soir, car les fluctuations hormonales rendent les séances d’entraînement plus efficaces plus tard dans la journée. Des niveaux élevés de cortisol le matin peuvent empêcher la croissance musculaire, alors que des niveaux élevés de testostérone le soir la stimulent. »

Autre avantage et pas des moindres, la pratique tardive du sport permettrait de baisser le niveau de stress, accumulé pendant la journée, afin de passer une soirée plus apaisée et… de mieux dormir.

« Après une longue journée, l’exercice physique peut vous aider à vous détendre et à vous déstresser. En effet, l’activité physique produit des endorphines, des substances chimiques présentes dans le cerveau qui agissent comme des analgésiques naturels. Des études montrent que parmi les personnes sportives, 33% des adultes très stressés déclarent se sentir moins stressés après avoir fait de l’exercice, contre 18% des adultes peu stressés. »

Vous l’aurez compris, il n’y a pas de bon ou de mauvais timing. Tout dépend des résultats que vous cherchez à obtenir et du temps que vous avez pour vous y consacrer. Allez, on se motive !