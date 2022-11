Eva Mendes rend hommage à Irene Cara : « une pionnière latina »

L’interprète des titres « Fame » et « What a feeling », est morte chez elle, à 63 ans. Elle laisse en héritage des tubes, dont deux ont fait d’elle une star.

« Don’t you know who I am ? Remember my name, Fame ! », chantait-elle comme un présage. Irene Cara, interprète de ces paroles tirées de la chanson « Fame » et du film éponyme dont elle est le morceau-titre, ne chantera plus. La chanteuse de 63 ans a été retrouvée morte à son domicile en Floride, vendredi 25 novembre. Les causes de son décès ne sont pas encore connues, mais ce que l’on sait, c’est qu’avec elle s’éteint une icône des années 80.

« Fame » et « What a feeling », les deux succès de sa vie

Fame est le film qui a fait d’Irene Cara une star. Lorsqu’il sort en 1980, elle n’a que 20 ans, mais déjà elle multiplie les talents, non seulement de chanteuse, mais aussi d’actrice et de danseuse. Un an plus tard, le titre lui vaut un Oscar pour la meilleure chanson originale. Une récompense qu’elle double 3 ans plus tard avec un autre tube, également chanson phare d’un film : « Flashdance, what a feeling ». Ce titre lui vaudra également le Grammy Award de la meilleure chanteuse pop en 1984. Les films et les albums qu’elle sortira plus tard n’alimenteront pas son succès, mais la célébrité d’Irene Cara était déjà faite et aujourd’hui encore, on chante ses chansons à tue-tête.

Irene Cara, un rôle modèle pour une génération de femmes

Si pour plusieurs générations Irene Cara est le symbole de morceaux indémodables, synonymes de soirées aussi nostalgiques qu’endiablées, pour d’autres, elle est aussi un rôle modèle. Sur Instagram, l’actrice américaine Eva Mendes, d’origine cubaine, a rendu hommage à celle qu’elle définit comme « une pionnière latina ». « Cette icône américaine d’origine cubaine et portoricaine était énorme dans ma maison, a confié l’actrice en légende d’une vidéo d’Irene Cara interprétant « What a Feeling ». J’avais 8 ans lorsque cette chanson est sortie et elle m’a inspiré à l’époque comme aujourd’hui. Le pouvoir d’être représenté, le pouvoir de sa musique. »

Les adolescentes d’aujourd’hui entonnent encore les titres d’Irene Cara avec les adolescentes d’hier, aujourd’hui devenues adultes. Mais alors que la voix de cette icône s’est éteinte, les paroles de « Fame » résonnent d’une manière particulière : « Je vais aller au paradis / Allumer le ciel comme une flamme / (Fame) / Je vais vivre pour toujours / Bébé, souviens-toi de mon nom. »

À lire aussi : Fan des années 1980 ? Cette expo du musée des Arts décos est faite pour vous

Visuel de Une : capture écran Youtube