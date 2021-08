Et sinon, on prend quoi à la plage avec un bébé ?

Vous pensiez qu’emmener un bébé à la plage était simple ? Alors oui, sur le principe, mais en vrai, il va vous falloir un minimum de matos si vous ne voulez pas que l’héritier fonde comme neige au soleil.

Je vous vois vous exclamer :

« Non mais c’est quoi encore cette façon de pousser à la consommation ? On n’a pas BESOIN de tous ces trucs pour emmener son môme à la plage ! »

OK : si le matos de puériculture ce n’est pas votre truc, tant mieux pour vous. Mais il y a plein d’autres personnes (et j’en fais partie) qui aiment bien s’équiper un peu avant de débarquer sur une plage bondée en plein été !

Et vous savez quoi ? Du matos pour la plage, il y en a — et il sert surtout à protéger le lardon des ravages du soleil et de la chaleur.

Du coup, on a pensé à vous et on vous propose une sélection spéciale plage pour les bébés !

Des tentes de plage, pour ne pas cramer au soleil

Ça, c’est un peu LE truc bien pratique pour éviter de choper une insolation, un coup de chaud, un coup de soleil, un coup de je t’aime et autres conneries.

La tente de plage est, comme son nom l’indique, une petite tente spécialement conçue pour y glisser le bébé tout neuf et le protéger des rayons UV qui défoncent la peau. Mieux qu’un simple parasol, ça peut aussi servir de petit parc, de mini-piscine, d’aire de jeu, de lit pour taper une sieste, et d’endroits à peu près clean où prendre le goûter sans trop bouffer de sable en même temps.

Ces tentes sont pliables et ne prennent pas de place une fois dans leur petit sac de rangement, ce qui est bien pratique quand on a un coffre de voiture qui ne fait pas la taille du Luxembourg et qu’on doit y ranger tout le matos des vacances.

Tente anti-UV pop-up Aquani de Babymoov – 69,00€

Tente anti-UV pop-up – 34,02€

Tente anti-UV50 Abribaby – Abri et pataugeoire, 6 balles incluses

Tente de plage, protection UV, qui fait aussi petite piscine – 22,99€

Des couches qui vont dans l’eau

Je ne vais rien vous apprendre : un bébé, ça ne sait pas se retenir de faire ses besoins. Un bébé, ça n’attend pas que des toilettes soient disponibles pour faire sa crotte. Non, les bébés sont des gros anarchistes, vous savez, ils s’en contrefoutent des conventions sociales.

Du coup, ces couches qui vont dans l’eau peuvent être très pratiques, puisque si jamais vous êtes en train de faire trempette dans une piscine ou dans la mer avec votre lardon et que ce dernier a une soudaine envie de se soulager, elles retiendront le tout sans drama.

Elles existent en version lavable (c’est quand même plus sympa pour les ours polaires) ou bien jetable.

Couche de piscine lavable – 15,49€

Couche de piscine lavable 9-12kg – 15,49€

Couche de piscine jetable HUGGIES – 9,99€

Couche de piscine lavable à motifs – 17,99€

Les plus beaux des bobs pour bébé

Les bébés aussi ont le droit d’être sapés comme jaja à la plage, y a quoi. Alors oui, les maillots et t-shirts anti-UV c’est bien sympa, mais quid de la protection de leur tête ?

Vu qu’on ne déconne pas avec les insolations, c’est l’occasion PAR-FAITE pour lui enfiler un bob de toute beauté, fabriqué lui aussi dans une matière anti-UV.

Chapeau de soleil réversible Splash & Fun – 19,99€

Chapeau de soleil réversible Splash & Fun – 19,99€

Chapeau de soleil UPF 50+ pliable – 15,99€

Des bouées adaptées aux bébés

Qui dit plage dit eau, mais qui dit eau sans bouée pour les bébés dit fricotage avec les fonds marins ! Je sais, c’est pas le top. Du coup, comment faire pour qu’un tout petit puisse se la couler douce dans la flotte sans pour autant couler au fond de l’eau ? Les bouées, pardi.

Adaptées aux bébés, celles-ci le maintiennent bien à la surface de l’eau tout en lui permettant de bouger les cuissots sans risque. Ils ne peuvent pas se retourner et se retrouver la face dans la flotte : ils peuvent faire leur cours d’aquagym au calme, sans pression. C’est beau.

Bouée de bébé, de 3 mois à 36 mois – 16,86€

Bon, vivement les vacances, pas vrai ?

