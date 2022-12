Est-ce que les adultes devraient zapper le goûter (dites-nous que non, par pitié) ?

Alors qu’à 30 ans passés, on dévore encore ses Princes et ses Pepito (chacun sa madeleine de Proust) pour le quatre-heure, la question se pose : le goûter est-il vraiment indispensable ? Et si oui pour qui ?

Le goûter est-il un repas indispensable ? La période entre Noël et le jour de l’an n’étant qu’un éternel casse-croute, le moment est parfaitement choisi pour répondre à cette question capitale, dont la réponse négative ternirait à jamais nos fins de journée.

Alors goûter, qui es-tu ? Et à qui te destines-tu ? Livre-nous tes secrets !

Une tasse de chocolat chaud avec votre goûter ?

Le goûter fait son entrée sur la scène gustative à la Révolution française, quand une petite collation est introduite entre le déjeuner et le dîner. Au micro d’Europe 1, Jean-Pierre Corbeau, sociologue de l’alimentation, nous explique que cette collation se popularise au moment où le chocolat chaud et le café se développent et deviennent accessibles au grand public, au XIXe siècle.

À cette époque pourtant, la composition du quatre heures dépend encore de l’origine sociale du mangeur et des aliments à sa disposition. Toujours, selon le sociologue, plus on se rapproche du 21e siècle, plus le goûter (tel qu’on le connaît aujourd’hui) apparaît dans nos types de sociétés.

À notre époque, le goûter pour tous est sucré, réconfortant et avant tout destiné aux enfants. Et nous les adultes, alors ?

Le goûter, c’est pour tout le monde ?

Dès que les plus petits adoptent un rythme alimentaire plus proche de celui des adultes, ils doivent goûter. Selon le médecin nutritionniste Patrick Serog, le goûter est « une nécessité physiologique pour les enfants qui ont besoin d’une collation dans l’après-midi pour pouvoir continuer leur activité de manière sereine. Le quatre heures représente un apport énergétique substantiel qui est nécessaire, d’autant plus que la dépense énergétique de l’enfant va croître au cours de son enfance. »

La tradition du goûter doit suivre nos trésors jusque dans l’adolescence, quand cette dépense énergétique augmente de façon encore plus considérable.

C’est le seul moment dans la vie où il y a une dépense énergétique absolument faramineuse. Patrick Serog, Europe 1, 26 décembre 2022

Et nous les adultes, alors ? Si nos trois repas quotidiens couvrent nos besoins nutritionnels, cela ne signifie pas que l’on ne peut pas goûter, tant que les différents apports nutritifs s’équilibrent au cours de la journée.

En bref, bonne nouvelle générale : tout le monde peut goûter, et pour certains, c’est même obligatoire. Ça tombe bien, il reste de la bûche et des mandarines !

