Envie d’un week-end en musique ? HanaChan et Rose vous invitent à chanter en live samedi et dimanche !

De Britney à Eminem en passant par Avril Lavigne ou Evanescence, tout est permis ! Samedi 17h et dimanche 19h, HanaChan et Rose vous font danser et chanter en karaoké sur la chaîne Twitch de Madmoizelle.

Que serait un week-end sans hurler de vieilles chansons, un verre à la main, avec une voix aussi douce qu’une éponge à poncer ? Une opportunité manquée.

Ce week-end, nos magnifiques streameuses HanaChan et Rose, qui ont toutes deux rejoint le crew de stream Madmoizelle, s’occupent de tout. Chacune a concocté un live mémorable à ne manquer sous aucun prétexte !

De la discussion, du karaoké, mais aussi du gaming

Samedi 14 août à partir de 17h, vous trouverez HanaChan en live en train de discuter avec vous avant de se lancer dans un karaoké digne de ce nom, à base de talent et de déconnade. Tenez-vous prête, ça va bouger.

Dimanche 15 août dès 19h, c’est au tour de Rose qui clôt cette semaine chargée en émissions avec du jeu et du karaoké, le jeu restant à définir avec vous — bah oui, l’intérêt des lives quand même c’est que le tchat a toujours raison. Pas de meilleure façon de passer sa soirée de dimanche que de chiller dans une ambiance fun et joyeuse !