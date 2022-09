Dormir comme un bébé sans se ruiner ? C’est possible, pendant les French Days

La fin du mois de septembre annonce le retour des French Days et l’occasion de faire de bonnes affaires. Justement, la marque de literie Emma vous propose des offres exceptionnelles jusqu’à – 50 % du 20 au 26 septembre.

Pour faire face à cet hiver précoce, que diriez-vous de renouveler votre literie qui commence peut-être à battre de l’aile ? Que ce soit pour passer des après-midi pluvieuses blottie sous la couette ou pour effectuer une bonne nuit réparatrice afin de recharger vos batteries, vous aurez besoin d’un lit digne de ce nom.

Emma propose certains articles à prix réduits durant les French Days. La première marque de literie en ligne en France se donne pour mission d’offrir la meilleure expérience de sommeil au plus grand nombre. Pour cela, elle crée des matelas qui s’adaptent à presque toutes les morphologies, pour une parfaite alliance entre confort et maintient.

D’ailleurs, Emma ne propose pas seulement des matelas, mais également tous les éléments qui composent une bonne literie. Pour vous y retrouver, parmi les différentes offres du site, voici notre sélection qui vous aidera à compter les moutons convenablement :

Accédez aux différentes offres Emma durant les French Days

Le matelas qui vous transportera au pays des rêves

Le matelas Hybride existe en huit dimensions différentes. Il est composé de cinq couches de mousse et d’une couche de ressorts qui permettent une bonne circulation de l’air afin de ne pas se réveiller en sueur la nuit. Notez qu’il est le détenteur du titre de Meilleur Choix 2021 par l’UFC Que Choisir. Autre fait à souligner, ce matelas est fait pour que vous puissiez bouger sans réveiller la ou les personnes avec qui vous dormez. C’est peut-être l’un de ses meilleurs arguments !

Matelas Hybride, Emma, à 419,30 € au lieu de 599 € (- 30 %)

Le parfait oreiller pour s’assoupir

Maintenant que vous en savez plus sur les propositions du matelas, autant accompagner cela d’un bon oreiller. L’oreiller à mémoire de forme sera idéal pour tous, puisqu’il s’adapte à votre façon de vous endormir. En effet, si vous dormez sur le ventre, vous aurez besoin de moins d’épaisseur que si vous dormez sur le dos. Et ça tombe bien, puisque cet oreiller est composé de trois épaisseurs, permettant ainsi d’enlever ou de rajouter une couche si besoin. C’est très simple, mais ça change tout et Emma vous le sert sur un plateau (ou plutôt sur un coussin…).

Oreiller à mémoire de forme, Emma, à 51,06 € au lieu de 69 € (- 30 %)

Le lit qui vous évitera les insomnies

Évidemment, cette petite sélection serait incomplète sans un lit à la hauteur du matelas Hybride et de l’oreiller à mémoire de forme. Celui-ci se nomme Emma Select, et il est garanti cinq ans. Son design est épuré et vous pouvez décider de le prendre avec une tête de lit si vous le souhaitez.

Lit Emma Select, à 317,46 € au lieu de 429 € (- 26 %)

Pour vivre en hibernation, il faut une couette digne de ce nom

Pour terminer cette sélection literie, il fallait une couette et la couette 4 saisons fera parfaitement l’affaire. Conçue en microfibre, elle conserve la chaleur durant l’hiver et la fraîcheur l’été. Petit plus, elle se lave en machine à 60 °C ! Vous n’aurez pas à la transporter jusqu’au pressing.

Couette 4 saisons, à 39,50 € au lieu de 79 € (-50 %)

Bien sûr, libre à vous de compléter ce petit florilège des offres que vous retrouverez sur le site de Emma. Car la marque propose également des matelas pour bébé, des couvertures, des sommiers et même des surmatelas réversibles et des couvertures lestées. En résumé tout ce qu’il faut pour remettre à neuf votre literie et profiter de longues nuits de sommeil réparatrices.

