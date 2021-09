Légende ou danger : être enceinte et avoir un chat, c’est dangereux ou pas ?

Les chats, qu’on les aime ou pas, sont malheureusement souvent montrés du doigt, surtout lorsqu’une personne est enceinte ou qu’un petit bébé est dans les parages. À tort ou à raison ?

Publié le 17/07/2021

Les chats, ces êtres soyeux, mais fourbes (arrêtons de nous mentir, les chats vont dominer le monde un jour, et ça ne sera pas fait dans la douceur, j’vous le dis) auraient aussi le pouvoir (et l’envie) d’étouffer les petits bébés des humains dans leur sommeil, en se couchant sur leur visage pour les empêcher de respirer.

Alors, légende ou réalité ? Les chats sont-ils réellement des suppôts de Satan, ou bien n’en ont-ils plutôt rien à carrer d’un bébé qui sent la couche dans son berceau ?

On décrypte cette question pour vous, avec l’aide de Sylvie Masson, docteure-vétérinaire spécialisée en Médecine du Comportement des Animaux de Compagnie et titulaire du DU de psychiatrie vétérinaire.

Les chats étouffeurs de bébé, cette vieille légende urbaine

Quelle femme enceinte, et également propriétaire d’une boule de poils, n’a pas entendu de mises en garde de la part de sa mère, sa grand-mère, son boulanger ou toute autre personne ayant la faculté de parler, sur les supposés dangers de l’animal en présence d’un bébé ?

Des affirmations telles que « il pourrait s’allonger sur son visage en pleine nuit et l’empêcher de respirer » ou « les chats aiment dormir dans des endroits chauds et confortables, et un bébé, c’est parfait pour eux », mais aussi « comment ? Tu ne te sépares pas de ton chat alors que tu vas avoir un enfant ? » continuent de jaillir de la bouche de bien trop de monde, le tout sans aucun fondement, et avec beaucoup de jugements.

Pauvres chats, vous traînez derrière vous une bien sale réputation. Pourtant, lorsque je demande à Sylvie Masson si ces boules de poils de l’enfer sont vraiment responsables de la mort des nourrissons par étouffement, sa réponse se veut rassurante :

« Je n’ai jamais eu connaissance d’un cas de ce type, depuis que je pratique. Les chats aiment se blottir contre les humains (certains en tout cas) et la peur de l’étouffement doit venir de cela. En pratique, je crois qu’ils préfèrent se mettre ailleurs que sur la tête. Les bébés sont incapables de bouger dans les premières semaines si le chat se met sur eux, donc je crois qu’il faut être prudent quand l’enfant dort et fermer la porte de la chambre pour les premières semaines. »

Effectivement, il semble parfaitement logique de prêter attention à son enfant lorsqu’il vient de naitre, et d’éviter de laisser un petit truc velu squatter le berceau.

Par souci de sécurité, bien sûr, mais aussi d’hygiène ! Je vous rappelle qu’on parle tout de même d’un animal qui pose systématiquement son anus sur la surface qu’il touche dès qu’il s’assoit. Est-ce que vous avez envie que l’anus du chat se retrouve sur les draps de l’enfant ? Je ne pense pas.

Les chats, ces bons cons qui ont mauvaise réputation

S’il est impossible de trouver une source fiable prouvant qu’un chat a, un jour, effectivement tué un nourrisson en dormant sur sa tête (et par source fiable, j’entends une VRAIE source, pas les racontars d’internet ou de la cousine de l’oncle de la belle-mère qui a dit à la tante par alliance de machin), il reste tout de même plus prudent d’interdire l’accès à la chambre du bébé à un chat.

Pour ceux qui suggèrent de se séparer de l’animal dès lors qu’un bébé arrive dans un foyer ou pendant la grossesse, que ce soit pour ces prétendus risques d’étouffement ou pour éviter de choper la toxoplasmose (une infection parasitaire pouvant être transmise à la femme enceinte par le biais des chats, mais aussi des légumes mal lavés), on peut avoir envie de leur dire d’aller se faire cuire le cul.

Heureusement, Sylvie Masson est bien plus diplomate que moi, et explique que se séparer de l’animal lorsqu’un bébé débarque est non justifié, et qu’il n’y a aucune raison rationnelle à faire cela, bien au contraire :

« Un chat est un super compagnon pour les enfants, c’est donc même dommage. La toxoplasmose est souvent incriminée pour les risques liés aux futures mamans dont la sérologie est négative, mais il suffit de mesures d’hygiènes de base pour limiter le risque (nettoyer la litière très souvent ou laisser cette tâche au second parent). La plupart des contaminations de toxoplasmose durant les grossesses viennent des légumes crus ! »

Voilà, c’est tout simple en fait ! Si vous êtes enceinte et pas immunisée contre la toxoplasmose, laissez l’autre parent vider la litière de la bestiole ou alors faites-le avec des gants, et évitez de laisser le maitre des coussinets dormir dans la même chambre que l’héritier le temps qu’il soit suffisamment costaud pour tourner la tête ou gueuler si le chat a l’idée saugrenue de vouloir poser son royal boule sur la tête du môme, ce qui, d’après toutes les sources FIABLES du monde, n’est jamais vraiment arrivé.

La prochaine fois, on s’attaquera au mythe des chats noirs qui portent malheur (ou pas).

