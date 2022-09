Dites-nous quel est votre rituel matinal, Madmoizelle vous dira quelles céréales sont faites pour vous !

On a toutes nos habitudes le matin. Pour les céréales, c’est pareil. Natures, au chocolat, fruitées… Découvrez quelles spécialités correspondent à votre routine matinale.

Le matin, il y a celles qui préfèrent se prélasser au lit le plus longtemps possible, celles qui ont une routine bien rodée entre la salle de bain et le dressing, ou encore celles qui, dès le réveil, vont faire preuve d’une productivité impressionnante. Des habitudes propres à chacune qui aident à démarrer la journée du bon pied.

La recette d’une matinée réussie passe aussi par un bon petit-déjeuner. Heureusement, les céréales Special K, sont là pour offrir des recettes variées, adaptées à chaque rituel matinal. Fruits rouges, chocolat noir, ou bien les classiques Original… Vous trouverez forcément des Special K à la hauteur de vos espérances.

Alors pour un moment plaisir, et rendre votre morning routine plus gourmande, découvrez quelles céréales sont faites pour vous !

Il y a du nouveau dans le monde merveilleux des céréales Special K se renouvelle en changeant la composition de ses trois recettes historiques sans compromis sur le goût afin de faire du petit-déjeuner un repas qui allie bien-être et plaisir. Special K a notamment amélioré la recette de son pétale iconique qui a maintenant plus de fibres et moins de sel, sans compromis sur le goût. Special K Original : plus de fibres et moins de sel permettent à cette recette de passer en nutri-score B.

Special K Fruits Rouges : la nouvelle recette des pétales et l'ajout de cranberries permettent à Special K Fruits Rouges d'être plus gourmande. Cette recette affiche un nutri-score B.

Special K Chocolat Noir : La nouvelle recette des pétales et l'augmentation de la quantité de chocolat à 64 % de cacao rendent cette recette délicieuse Quelles que soient les activités prévues dans votre journée, votre matinée pourra débuter du bon pied : « Un bon départ. Une bonne journée ».

