Deux personnages emblématiques de La Chronique des Bridgerton seront de retour dans la saison 3 !

La saison 1 de Bridgerton a marqué les esprits au point que Netflix a tout de suite embrayé sur des saisons supplémentaires.

Il faut dire que la recette du programme, mêlant kitsch, eau de rose, costumes grandiloquents et bande-originale reprenant des classiques de la musiques contemporaine mais à base de violons pompeux, fonctionne au point qu’on est obligée de tout regarder, même quand on est normalement peu réceptive aux programmes cucu.

À peine la saison 2 sortie, la saison 3 se profile, et compte déjà des personnages que vous serez ravie de retrouver.

Bridgerton n’est pas tout à fait une série anthologique, car on retrouve quasiment tous les personnages de la saison précédente dans la nouvelle, et l’histoire principale suit son court.

Seulement, chaque saison, comme dans les livres de Julia Quinn, se concentre sur un nouveau couple.

Le Duc de Hastings (qui joue comme une pompe, désolée de dire la vérité) et Daphné Bridgerton dans la saison 1, et Kate Sharma et Anthony Bridgerton dans la saison 2.

Dans la saison 2, Simon était absent, parce que l’acteur Reggae-Jean Page n’avait signé que pour un certain nombre d’épisodes et ne désirait pas rempiler.

Ce qui ne devrait pas être le cas pour les personnages centraux de la saison 2, car Simone Ashley, l’interprète de Kate Sharma, a expliqué dans les colonnes de Deadline :

« On va revenir, l’histoire de Kate et Anthony ne fait que commencer. Dans la saison 2, il y avait un jeu de chat et de la souris entre les deux… Il y a des complications familiales et ils ne se trouvent qu’à la toute fin. Je pense que ça ira plus loin. J’aimerais que Kate se décoince un peu plus, qu’elle soit plus joueuse dans la saison 3 et qu’ensemble, ils baignent dans ce cercle amoureux. Je pense qu’ils le méritent tous les deux. »