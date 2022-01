Couches et petits pots : les soldes, c’est le moment d’acheter en gros !

Vous avez des bébés dans votre vie ? Les soldes sont le bon moment d’acheter en gros des consommables comme les couches et la nourriture !

Les bébés sont mignons, adorables, craquants… mais ils mangent et font caca, ces activités constituent aussi un gros poste de dépenses pour les familles ! Alors quand c’est possible, pourquoi ne pas essayer de faire des économies, sans rogner sur la qualité ?

Les couches en soldes

Un petit bébé consomme en moyenne 8 couches par jour ! Et plus ils grandissent, plus les couches sont chères…

C’est tout de suite un sacré budget et c’est la galère de se retrouver en dèche avec le supermarché pas forcément à côté. Voici une petite sélection des meilleures offres chez Pampers pour chaque taille.

Taille 2 – Pampers (17 % de réduction)

Pour acheter ce pack 1 mois de couches taille 2, par ici ! (43,80€ au lieu de 53€)

Taille 3 – Pampers (47 % de réduction)

Pour acheter ce pack de couches taille 3, c’est par ici ! (9,99€ au lieu de 18,99€)

Taille 4 – Pampers Harmonie (20 % de réduction)

Pour acheter ce pack de couches taille 4, c’est par ici ! (42,25€ au lieu de 52,90€)

Taille 5 – Pampers (22 % de réduction)

Pour acheter ce pack de couches taille 5, c’est par ici ! (65,90€ au lieu de 84,90€)

Alimentation bébé

La marque Yooji

Du côté de la marque Yooji, il y a de bonnes affaires à faire ! Ce sont des aliments pour bébés, sous forme de purées mais pas uniquement ! Surgelés et concoctés à base de produits bio, très pratiques à réchauffer, ils se conservent bien longtemps dans votre congélateur.

Pour dépanner ou pour le quotidien, c’est idéal : des repas de qualité à moindre prix.

Panier diversification avec purées lisses bio, à partir de 6 mois (34 % de réduction)

Pour acheter cet ensemble de purées, c’est par ici ! (32,93€ au lieu de 49,90€)

Purées bio premiers morceaux, avec légumes, viandes et poissons, à partir de 9 mois (34 % de réduction)

Pour acheter cet ensemble de purées et de portions de viandes et poissons, c’est par ici ! (29,70€ au lieu de 45€)

Un mois de repas bio pour bébés à partir de 12 mois (34 % de réduction)

Pour un mois de repas bio, c’est par ici ! (50,15€ au lieu de 75,99€)

Marque Blédina – 10 plats pour bébé à partir de 12 mois (30 % de réduction)

Pour acheter ces dix plats bio, c’est par ici ! (15,91€ au lieu de 22,72€)

Une bien belle sélection pour les gourmets !

Image en une : Pexels/Victoria Borodinova