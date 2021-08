Connaissez-vous l’histoire tragique derrière Marcia Baïla des Rita Mitsouko ?

Ce tube de tous les étés du groupe français raconte en fait l’histoire du cancer du sein de Marcia Moretto, chorégraphe argentine et amie de la chanteuse Catherine Ringer.

Cela fait près de 40 ans que cette chanson résonne dans nombre de soirées françaises. Sortie en 1984, Marcia Baïla du groupe Rita Mitsouko possède un rythme entêtant, addictif, en décalage avec la sombre histoire racontée par les paroles, quand on y prête l’oreille.

Marcia Baïla, un tube daté des années 1980 qui n’a pas pris une ride

Duo composée en 1979 de la chanteuse Catherine Ringer et du guitariste Fred Chichin, les Rita Mitsouko (dont le nom se réfère aux comédiennes Rita Hayworth et Rita Renoir, en plus d’un clin d’oeil au parfum Mitsouko de Guerlain) planquent ce titre sur leur premier album sorti en 1984, en 3e position de la face B.

Cette piste cachée séduit d’emblée les radios libres, puis la télévision, et bien sûr le grand public, par sa mélodie dansante, ses accents exotisants, et ses amusantes onomatopées inoubliables. Autant d’éléments qui évitent de prêter attention au fond des paroles pourtant assez explicites :

« Quel est donc ce froid que l’on sent en toi?

Mais c’est la mort qui t’a assassinée Marcia

C’est la mort, tu t’es consumée Marcia

C’est le cancer que tu as pris sous ton bras

Maintenant tu es en cendres, en cendres

La mort c’est comme une chose impossible

Et même à toi qui est forte comme une fusée

Et même à toi qui est la vie même, Marcia

C’est la mort qui t’a emmenée » Paroles de Marcia Baïla des Rita Mitsouko

Marcia Baïla rend hommage à une danseuse morte d’un cancer du sein à 36 ans

En fait, la chanson rend hommage à Marcia Moretto, une danseuse et chorégraphe devenue amie de la chanteuse après que cette dernière a pris des cours de danse sous son aile. Elle est née aux États-Unis, avant de grandir en Argentine, dont elle fuit la dictature pour trouver refuge en France, où elle rencontre Catherine Ringer dans les années 1970.

La chanteuse dansera même dans un spectacle du dramaturge Armando Llamas qu’elle chorégraphie, Silence nocturne aux îles des fées, tandis que la chorégraphe accompagnera les Rita Mitsouko sur scène lors de leurs premières tournées. Catherine Ringer décrit ainsi sa grande amie :

« Marcia pouvait faire des pointes comme une ballerine et des grimaces dignes d’un clown. » Catherine Ringer à propos de Marcia Moretto

Mais l’artiste qui aimait tant mêler danse classique, contemporaine, et influences du monde, meurt de suites d’un cancer du sein foudroyant en 1981, à l’âge de 36 ans.

C’est de leur amitié artistique et de cette histoire tragique que Catherine Ringer tire cette oraison funèbre aussi terrible que sublime, qui a valu au groupe français culte des années 1980 de remporter le prix de la Seconde meilleure chanson française de la décennie lors des Victoires de la musique de 1990.

Quarante ans plus tard, avec plus de 50.000 personnes touchées chaque année, le cancer du sein reste le cancer féminin le plus répandu, touchant près d’une femme sur neuf au cours de sa vie, d’après la Ligue du cancer. La mortalité n’a pas augmenté depuis les années 1980, signe de progrès côté prise en charge médicale et côté dépistage.

De là à dire que le tube Marcia Baïla a contribué à faire passer le mot, il n’y a qu’un pas de danse.

