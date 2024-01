Confortables, inclusives et adaptées à tous les flux : ces culottes menstruelles by Moodz vous attendent pendant les soldes 

Le temps des protections périodiques jetables est bel et bien terminé. Avec Moodz, c’est la révolution des culottes menstruelles qui s’engage. Ses mots d’ordre : confort, diversité et efficacité. Et pour profiter des best-sellers de la marque à prix réduit, rien de tel que ces soldes d’hiver.

Ce n’est plus un secret pour personne, les protections périodiques jetables peuvent être un danger pour votre santé et l’environnement. Mais pas de panique, Moodz, AKA la marque numéro 1 des culottes menstruelles, compte bien s’occuper de vos fuites.

Le mieux, du 10 janvier au 6 février, les promos pleuvent sur cette lingerie menstruelle. Soldes d’hiver obligent, les banger de la marque sont à prix mini. L’occasion de se les procurer sans attendre.

La force de Moodz, c’est sans conteste l’efficacité de ses produits, en particulier pour les modèles très grand flux. Imaginés dans des tissus éco-responsables, les sous-vêtements réutilisables n’en restent pas moins ultra-stylés. Ils s’inscrivent en plus dans une démarche super inclusive avec des tailles allant jusqu’au 52 et une absorption de tous les flux.

Et pour le découvrir, quoi de plus parlant que les gammes phares de Moodz et leurs réductions maxi ?

Domptez les règles hémorragiques grâce à la culotte menstruelle flux ultra

Avoir un flux hémorragique, c’est être dans le stress permanent de la fuite. Parce que changer de serviettes très régulièrement, c’est parfois vraiment compliqué.

Alors Moodz a décidé de balayer ce problème en proposant sa culotte menstruelle flux ultra. C’est simple, elle se positionne comme la plus absorbante du marché. Pour vous donner une meilleure idée, elle fait le travail de 3 à 4 tampons ou serviettes.

Raison pour laquelle elle convient aussi parfaitement à la période post-partum qui peut réserver son lot de surprises. Et n’ayez pas peur de l’effet culotte de grand-mère, les couches absorbantes restent réellement fines.

Ce dessous est même tout confort grâce à son coton bio certifié GOTS et son tencel, produit issu d’eucalyptus uniquement prélevés dans des forêts durables. Une composition d’ailleurs partagée par l’ensemble des pièces.

Côté style, il se positionne comme un indémodable de la lingerie avec son noir et sa coupe classique qui traverseront les années sans prendre une ride. Raison de plus d’y succomber, la culotte est en ce moment à 29 € au lieu de 35 € grâce aux soldes d’hiver.

Un boxer non-genré spécial flux abondants

Trop souvent oubliés par le domaine de l’underwear, les personnes non-binaires et les hommes transgenres ont trouvé chez Moodz des pièces adaptées à leurs besoins. La marque a ainsi été la première en France à proposer des boxers menstruels non-genrés.

À la clé, des coupes longues et des modèles sobres noir ou bleu marine côtelé. Fait pour les flux très abondants, le sous-vêtement peut même se porter toute la nuit. Sa partie absorbante qui couvre l’arrière des fesses et son entrecuisse plus large que les pièces habituelles assurent en effet jusqu’à 12 heures de protection. Et ça fait plaisir !

Le coton bio et le tencel certifiés sont toujours bien évidemment présents et préservent votre corps et la planète. Pratiques, ces boxers ont des coutures particulièrement fines qui permettent de les porter avec n’importe quoi. Coup de chance, leurs prix chutent de 39 € à 29 € pour le modèle noir, et de 42 € à 32 € pour l’alternative bleu marine côtelée.

A vous les robes moulantes avec la culotte menstruelle sans coutures

Le plus frustrant pendant les règles, c’est sûrement ne pas pouvoir porter tout ce que vous souhaitez. Au final, une partie de votre placard est condamnée chaque mois, bonjour le gâchis.

Heureusement, plus besoin de vous priver grâce à cette culotte menstruelle sans coutures. Comme son nom l’indique, elle se fait invisible et ne laisse apparaître aucun pli, peu importe votre look.

Autres atouts, son tissu stretch et son fameux coton certifié GOTS qui la rendent ultra agréable à porter. Noire et à la silhouette simple, elle deviendra sans aucun doute un essentiel de votre vestiaire.

Et avis à toutes celles qui ont un flux moyen ou abondant, ce modèle à seulement 37 € vous protège toute la journée et est réutilisable jusqu’à sept ans. Avec ces gammes made in Moodz, votre corps a enfin la protection qu’il mérite.

