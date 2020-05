Pourquoi les hommes ne parlent (presque) jamais de leurs complexes

En tant que femme, j’ai largement pu me rendre compte par mon expérience des standards de beauté qui pèsent sur nous.

Depuis petite, on m’a bien fait comprendre que la beauté d’une femme était importante. J’ai un temps fait partie des moches, puis je suis rentrée plus ou moins dans les critères de beauté du moment : blanche, blonde, les yeux bleus, mince.

Que ce soit pour me dire que j’avais un nez de sorcière dans la cour de récré, puis aujourd’hui pour m’interpeller en soirée histoire de me dire que je suis « belle » avant même de me demander mon prénom, mon apparence a toujours semblé être un sujet de première importance.

Qui passe souvent avant le reste selon mon ressenti personnel, ce qui a le don de m’irriter.

Est-ce trop demander, en 2020, d’assoir la valeur d’une femme sur autre chose que son apparence ?

Mais je m’égare, car aujourd’hui j’aimerais te parler d’un autre sujet : celui du physique de ces messieurs, des injonctions qui pèsent sur eux, et de leurs complexes.

Vaste sujet dans lequel j’ai eu du mal à me plonger, parce que je n’arrivais pas à percuter que oui, les mecs aussi avaient des idéaux de beauté, s’accompagnant de complexes physiques.

Pendant bien longtemps, j’ai eu l’impression que la beauté, ça n’était pas un vrai sujet chez les hommes.

Au lycée, l’attractivité des mecs n’était pas autant basée sur leur physiques que chez les filles. D’autres qualités étaient davantage valorisées : le fait d’être cool, drôle, assuré.

« Je préfère sortir avec un mec stylé mais moche qu’avec un mec pas stylé mais beau », m’a un jour confié une copine.

Pour autant, ce serait mentir que de dire que la beauté des gars était anecdotique dans la cour de récré. Bien sûr que nous observions et rêvassions sur ceux que nous considérions comme des « beaux gosses ».

Si j’avais du mal à conceptualiser l’existence de complexes physiques chez les hommes, j’étais néanmoins bien consciente d’autres injonctions pesant sur eux : celles les contraignant à être suffisamment « homme », virils, forts, stoïques.

Les injonctions à ne pas montrer une once de vulnérabilité à travers l’expression de leurs émotions, de leurs sentiments, de leurs pleurs.

Je suis une femme, mais j’ai moi-même évolué dans un environnement familial dans lequel j’ai été poussée à développer des qualités que l’on réserve traditionnellement aux garçons :

De nature extrêmement sensible, il va sans dire que je l’ai très mal supporté. Alors je comprends que si être un homme s’accompagne de multiples privilèges, être un homme, c’est aussi subir une pression qui peut être destructrice.

Ce post de France TV Slash parle mieux que moi du rapport, parfois compliqué, des hommes avec l’expression de leurs émotions et de leur vulnérabilité :

Pendant mes études, j’ai eu l’occasion d’étudier L’Histoire de la beauté, de l’historien Georges Vigarello, qui a éclairé ma lanterne sur la conception de la beauté chez l’homme et chez la femme.

L’auteur y explique que la beauté est depuis bien longtemps une qualité intrinsèquement liée à la femme. Pendant la Renaissance s’est ainsi mis en place une vision des genres qui opposait force masculine et beauté féminine.

Cependant, l’historien explique qu’au cours du XXème siècle, la beauté se démocratise pour devenir aussi l’affaire des hommes, avec des canons de beauté qui tendent à se rapprocher chez les deux genres.

La beauté n’est donc pas absente des préoccupations des hommes. Néanmoins, elle n’a pas la même place chez les femmes et chez les hommes.

Marc Lafrance, sociologue à l’Université canadienne Concordia, explique dans une interview pour le journal La Presse que si la pression de l’image corporelle est en hausse chez les hommes, ces derniers ont « encore et toujours plus de marge de manœuvre que les femmes ».

La première fois que je me suis VRAIMENT rendu compte des complexes physiques qui existent chez les mecs, c’est lors d’un séjour de 5 mois à Sydney pendant lequel j’ai côtoyé la communauté gay australienne.

La beauté et la pression pour l’atteindre étaient TRÈS, TRÈS présents dans cet univers.

Je me rappelle de mon ambivalence par rapport à cette place de la beauté et du paraître chez mes potes…

D’un côté, je trouvais ça génial que les corps des hommes soient ENFIN érotisés, et plus seulement ceux des femmes. Si tu t’intéresses à l’érotisation (ou l’absence d’érotisation) du corps des hommes hétéros, je te conseille d’écouter cet épisode du podcast Les couilles sur la table invitant la journaliste sexo Maïa Mazaurette à débattre de la question.

Je trouvais ça génial que des hommes assument d’aimer la mode, de travailler leur style vestimentaire. Qu’ils soient libres d’exprimer de la féminité s’ils le souhaitaient, tout en jouant parfois des clichés, avec moult renforts de paillettes, de talons et une manière d’être haute en couleur.

Mais je me rappelle aussi avoir trouvé mes amis impitoyables envers ceux qui ne rentraient pas dans des critères physiques assez élevés, ou du moins ne feraient pas assez d’effort pour les atteindre, en passant des heures à la salle de sport pour obtenir un six-pack d’Apollon.

Ça me rappelait les injonctions physiques qui pesaient sur nous, les femmes, et que nous n’avions toujours pas réussi à mettre à bas malgré un combat commencé depuis belle lurette.

Si le sujet t’intéresse, un excellent documentaire de la BBC a été consacré à la pression de la beauté qui pèse sur les hommes gay, parfois jusqu’à la mise en danger de leur santé. Selon le journaliste qui a enquêté :

Dans certains milieux comme celui du cinéma, les pressions à avoir un beau corps sont avérées, comme tu peux le lire dans cet article de Mymy sur les complexes de Sam Claflin, qui incarne entre autres le personnage de Finnick dans Hunger Games.

L’acteur déclarait au Sydney Morning Herald :

« À chaque fois que j’envisage un rôle, je complexe — surtout si ça me demande d’enlever mon haut — et je deviens nerveux.

Mais les complexes ne sont pas réservés aux hommes gays ou aux stars d’Hollywood.

En discutant avec un ami hétéro des injonctions qui pèsent sur les meufs (poils, maquillage, minceur etc), celui-ci m’a parlé de son propre rapport aux injonctions physiques.

Il m’a dit qu’il se faisait appeler « la frite » dans sa jeunesse parce qu’il était fin et qu’il avait eu sa puberté tard, qu’il plaisait pas aux filles, qu’il avait pendant longtemps été bourré de complexes.

Voulant en savoir plus sur les complexes des mecs, j’ai lancé un appel à témoignages.

Voici celui d’Hugo, 26 ans, complexé en majeure partie par sa perte de cheveux et la taille de son sexe :

« Oui j’ai des complexes physique : je perds mes cheveux, j’ai une bite plus petite que la moyenne. Ce sont, je pense, les complexes que l’on retrouvera chez le plus d’hommes.

Pour le deuxième, on va pas se le cacher, la plupart des pénis qu’un homme hétéro a vu ou verra dans sa vie sont issus de films pornographiques. Je pense que ces visions jouent beaucoup dans l’inconscient collectif et créent une pression dans l’esprit de certains.

C’est inscrit dans l’imaginaire collectif (merci le porno) que grosse queue = satisfaction de la femme. Et même si j’ai entendu beaucoup de femmes me dire le contraire, je ne peux pas m’empêcher d’être persuadé que la taille a bel et bien une importance et que, à performance égale, un sexe plus gros apporte plus de plaisir.

Et je pense qu’au fond de moi, quelque chose me fera me sentir en quelque sorte inférieur à un autre homme s’il a un plus gros pénis.

Pour les cheveux, vu que c’est quelque chose qui ne relève pas de l’intimité et qui est exposé à la vue de tous, on n’a pas d’autre choix que de se confronter au problème et d’essayer de l’accepter.

Après tout, on peut toujours être beau gosse même avec quelques cheveux en moins n’est-ce pas ? Jude Law m’a bien aidé à me réconcilier avec moi-même lorsque pendant ces deux dernières années je recherchais sur Google « coiffure homme calvitie » ! »