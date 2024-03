Comparatif : voici les 4 box mensuelles d’activités pour les enfants

Chez Daronne, on adore les box, et on adore tester de nouveaux trucs. Alors, on vous a fait notre sélection des meilleures box autour des activités pour les enfants !

Après les box sur la maternité, on s’attaque cette fois-ci aux box spécialement conçues pour les activités pour enfants. Elles permettent aux plus petits d’utiliser leur tête et leurs doigts, de créer, d’imaginer, de jouer et d’apprendre. Et puis surtout, ça les occupe !

1 – Pour les 1-7ans : Les Mini Mondes (coup de cœur de la rédac)

Les Mini-Mondes, c’est le gros coup de cœur de la rédac.

Concrètement, c’est l’histoire (fictive) de la famille Duchemin qui part découvrir le monde à bord d’un van aménagé. Chaque mois, on reçoit un beau magazine qui nous fait découvrir le pays dans lequel ils sont, avec des coloriages, des jeux, des recettes de cuisine typiques, des gommettes…

Tout en apprenant plein de choses sur chaque pays ! Il existe aussi des objets dérivés pour continuer l’aventure en plus des magazines éducatifs, comme le jeu de société, le van ou le bateau de la famille, mais aussi un kit de jouets de plage fabriqué en matières écoresponsables…

Les Mini-mondes, c’est vraiment la garantie de faire découvrir plein de choses trop cool à vos enfants, d’en apprendre aussi vous-mêmes, et de les occuper de façon ludique et pédagogique pendant un bon moment.

Les magazines sont envoyés à domicile tous les mois, et sont partagés en deux tranches : les 1-3 ans et les 4-7 ans.

Les Mini-mondes et le van des Duchemin

2 – Pour les 3-7 ans : Les box Pandacraft

Ces jolis kits créatifs commencent à être bien connus dans le monde de la parentalité. D’ailleurs, on vous en avait déjà pas mal parlé chez Madmoizelle. Mais est-ce que vous saviez qu’il y avait des kits adaptés à chaque âge ? Il y en a pour les 1-3 ans, les 3-7 ans et les 8-12 ans. Comme ça, personne ne boude !

Mais au fait, on retrouve quoi dans ces box ? Tout dépend de l’âge choisi et les kits changent mensuellement. Globalement, ce sont des activités créatives qui permettent aux enfants de comprendre un peu le monde qui les entoure.

Pandaraft et ses petits radis à faire pousser

3 – Pour les 8-11 ans : Les activités HappyKidsBox

Pour les enfants de 8 à 11 ans, la marque HappyKidsBox a lancé ses « enquêtes autour du monde ». Le but de ces petites boîtes reçues tous les mois ? Faire voyager votre enfant tout en le tenant un peu éloigné des écrans. HappyKidsBox propose de faire visiter de nombreux pays à votre héritier et d’utiliser sa tête avec des enquêtes à résoudre, tout en découvrant la culture du pays qu’il découvre. Des recettes de cuisine, des petites activités pour bricoler et hop, le tour est joué.

Dans chaque box, vous pourrez retrouver :

un passeport à compléter au fur et à mesure des voyages (c’est un faux hein, ne vous emballez pas non plus)

une carte du monde à colorier après avoir visité un pays

le matériel pour un bricolage de qualité

un livret plein d’informations sur le pays, avec une grande enquête à mener

une carte postale souvenir

mais aussi un autocollant du drapeau du pays, une recette de cuisine typique, une expérience scientifique… et d’autres surprises

« Enquête autour du monde » de HappyKids

L’abonnement mensuel pour HappyKidsBox à partir de 17,90€ par mois

4 – Pour les tout-petits (dès 2 mois) : Les box Lovevery

Lovevery, ce sont des box de jouets livrés tous les deux mois jusqu’à un an — 6 box selon les âges, 84 euros par kit de jeu — et tous les trois mois jusqu’à 3 ans — 8 box selon les âges, 126 euros par kit de jeu. L’on s’abonne et c’est sans engagement !

Dur de ne pas craquer pour ces ensembles de jouets aussi jolis que bien conçus. C’est également un véritable coup de cœur dans la rédac’ !

Box pour les 0-12 mois

Plein d’accessoires visuels et sensoriels pour en mettre plein les mirettes aux petits bébés.

Lovevery

Box pour les 16-17-18 mois

De quoi bien s’éclater et développer sa motricité fine !

Lovevery

