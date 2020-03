7 collections beauté du printanières à ne pas manquer

Malgré le temps un peu super merdique du moment, le printemps arrive bel et bien !

Les marques de maquillage mettent le paquet sur les nouvelles collections avec des couleurs tendres, fraîches, et des textures lumineuses pour préparer les beaux jours.

En voici 7 qui m’ont particulièrement tapé dans l’œil et qui valent le coup de s’y pencher selon moi.

Les éditions spéciales du printemps-été 2020 chez The Body Shop

Ce printemps, The Body Shop a prévu une collection très acidulée qui me fait vraiment envie !

Deux nouvelles gammes rejoindront les rayons de la marque, avec deux senteurs fraîches qui tombent à pic pour l’arrivée des beaux jours : le citron (Zesty Lemon) et le concombre (Cool Cucumber).

Chacune de ces deux gammes comprendra un gel douche et un Body Yogurt (l’un de mes produits préférés de la marque).

En plus de ça, tu trouveras un Body Butter et une crème pour les mains dans la senteur Cool Cucumber, et un gommage pour le corps dans la gamme Zesty Lemon.

Voici un petit aperçu des produits qui sortiront en mai 2020 !

Les nouvelles collections printanières de MAC Cosmetics

Chez MAC Cosmetics, le mode « printemps » est très clairement activé depuis début mars ! Teintes pastel, packagings clairs, finis lumineux… De quoi se mettre au « no-make up » facilement.

La collection Petal Power

Il y a tout d’abord la collection Petal Power, qui rend hommage, tu t’en doutes, aux fleurs du printemps, et surtout à celles de cerisier.

Cette gamme comprend des gloss repulpants, des rouges à lèvres aux teintes joliment rosées, mais aussi une édition limitée du spray fixateur Fix+ parfumé aux fleurs de cerisier.

La collection Loud and Clear

Toujours dans l’idée de créer des maquillages frais et lumineux, la collection Loud and Clear mise sur le nude, mais un nude éclatant de santé.

Les packagings sont transparents, les produits se veulent faciles à utiliser même pour les débutants, et comme c’est M.A.C, la qualité est là !

Je suis particulièrement attirée par les rouges à lèvres (qui existent en plusieurs finis) et par l’highlighter qui a l’air incroyable.

Les blushes Glow Play

Mais la collection MAC Cosmetics qui me branche le plus, c’est celle des blushes Glow Play !

Ces nouveautés à la texture crémeuse et très légère existent en 11 teintes toutes plus belles les unes que les autres, bien pigmentées sans être difficiles à appliquer, et adaptées à de nombreuses carnations.

Leur fini est lumineux sans être pailleté, et surtout ces blushes se fondent parfaitement à la peau ! J’ai eu la chance de pouvoir tester plusieurs teintes, ma préférée étant Blush, Please.

Je te les conseille les yeux fermés, c’est un très gros coup de cœur pour moi !

La nouveauté hydratante Belif

Bon, je triche un peu parce qu’il ne s’agit pas tout à fait d’une collection mais d’une sortie qui m’a beaucoup plu récemment : la nouvelle crème hydratante signée Belif.

Belif, c’est une marque de beauté coréenne qui propose du skincare technologique et relativement abordable.

Leur dernière nouveauté, c’est une crème hydratante adaptée aux peaux sensibles qui hydrate intensément tout en ayant une action apaisante et anti-inflammatoire.

J’ai eu l’occasion de la tester et j’aime beaucoup le fait qu’elle soit légère sur la peau !

La raison pour laquelle je souhaitais en parler ici, c’est qu’elle est selon moi la crème hydratante idéale pour le printemps. Dispo en exclusivité chez Sephora !

Aqua Bomb Cica Cream, Belif, 35€

La collection Tuscan Sunshine de Kiko

Chez Kiko, le grand thème du printemps, c’est la Toscane !

Dans la collection Tuscan Sunshine, pas de couleurs très fofolles mais du nude lumineux, des produits tout en transparence, et même trois produits de soin.

Encore une très belle collection pour les adeptes de looks no-make up !

Si tu souhaites voir le mascara et le gloss en action, sache que je les ai testés en vidéo il y a plusieurs semaine !

La collection Hello Printemps d’Yves Rocher

Je termine avec la toute dernière collection d’Yves Rocher qui ne pourrait pas plus avoir sa place dans cet article puisqu’elle est nommée Hello Printemps !

Celle-ci n’est pas encore sortie, mais ça arrive très vite au mois d’avril. Elle est végane et made in France, et comprend aussi bien des soins que du maquillage.

Les soins sont parfumés à la rhubarbe, aux feuilles de cassis et aux agrumes, et les packagings sont ultra colorés !

Le maquillage, quant à lui, est composé de teintes elles aussi assez flashy pour les lèvres et les yeux.

Pour ce qui est des prix, tu t’en doutes, c’est très abordable parce que c’est Yves Rocher !

De quoi accueillir le printemps dans la bonne humeur ! Voici quelques visuels pour te donner un aperçu de la collection.

Alors, quelle collection te fait le plus envie parmi celles que je t’ai présentées ?

