Coachella est reporté, mais des youtubeuses partagent quand même leurs looks

Coachella n’aura pas lieu ce printemps, annulé comme beaucoup d’autres festivals, pandémie de Coronavirus oblige.

Coachella est reporté à l’automne 2020

Le festival de Coachella est donc décalé à l’automne. Dans le désert, ça ne change rien en termes de temps, ce sera toujours « l’été ». Et la majorité des gens qui s’y rendent vivent en Californie, de toute façon.

Pour les influenceuses et stars habituées du festoche majoritairement venues de la Côte-Ouest, ça ne changera donc pas grand chose.

Pour ceux et celles qui en revanche regardent tout cela de loin (par le bais des lives YouTube ou des posts Instagram), voir ce festival se dérouler pendant que nous, humbles Européens, serons sous la pluie et la fraîcheur d’octobre, ça va sûrement être étrange.

Perso, je ne serai plus dans l’ambiance adéquate pour voir mon feed Instagram rempli de looks d’été. Je serai déjà passée à la lugubre vie à l’approche d‘Halloween.

Des youtubeuses postent leurs tenues prévues pour Coachella 2020

Tous les ans, des youtubeuses postent des vidéos d’elles se préparant pour Coachella en montrant les looks qu’elles vont porter.

Cette année, malgré l’annulation, une poignée d’entre elles a décidé de le faire quand même.

Coachella, c’est finalement un temps de préparation assez dingue pour les plus dévouées, et beaucoup avaient sûrement déjà tous leurs looks de prévus !

Un documentaire sur Coachella gratuit sur YouTube

Un documentaire sur Coachella, Coachella: 20 Years in the Desert, est sorti sur YouTube.

Il retrace les deux décennies du festival et « revient sur les performances légendaires et les histoires de coulisses qui ont façonné le festival de musique fondateur. »

Ce documentaire permettra peut-être à celles et ceux qui devaient aller à Coachella cette année de patienter jusqu’en octobre !

Cela dit, les gens qui se permettent d’y aller sont très riches et je doute que ce soient des lectrices de madmoiZelle (sinon, waouh, bravo).

Le festival Coachella et l’arrivée des beaux jours

Personnellement, bien que je ne puisse absolument pas me permettre d’aller à Coachella, j’aime bien regarder les lives sur Internet et découvrir les tenues des uns et des autres.

Instagram est haut en couleurs à cette période et ça fait plaisir, même si je pense qu’il y a très probablement une certaine compétition entre les gens à base de « qui aura le meilleur outfit ?».

Mais même à distance, Coachella rime avec l’arrivée des beaux jours et me rappelle que même si ce n’est pas à Coachella, moi aussi je vais bientôt pouvoir me rendre à des festivals plus accessibles.

Enfin, je ne me dis ça que depuis l’année dernière vu qu’avant j’étais une étudiante fauchée et que j’en faisais pas du tout. Et cette année au final, tout est reporté. Coolcool.

Mais quoi qu’il en soit, ça m’a toujours donnée une bonne vibe. Sûrement parce que je vis le truc par procuration dans ma tête (ma passion).

Est-ce que tu suis Coachella en live, toi ?

