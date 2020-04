Le bob à visière, un allié contre les virus et une nouvelle mode ?

Cela fait plusieurs jours que je vois cette pub partout sur mon ordinateur.

New chic, un e-shop peu cher et relativement obscur vend des bobs à visière. Dans le cadre de la pandémie actuelle, ces bobs prennent tout de suite une connotation « protection anti-virus ».

Mais quel est donc ce produit ? Est-ce un simple accessoire mode ou un dispositif efficace face au virus ?

Qu’est-ce donc que ce bob à visière ?

Je ne suis clairement pas là pour t’inciter à commander sur le site cité plus haut, car les avis le concernant sont très partagés pour ce qui est de la qualité des produits et de la fiabilité du service.

À toi de voir si tu vois des avis qui te convainquent personnellement de tenter l’expérience.

Pour en revenir aux bobs à visière, il y en a également sur des sites tels que Banggood, qui est du même acabit que New Chic, ou encore sur AliExpress.

Il s’agit donc d’un bob, ou parfois d’un chapeau, mais avec une visière du même genre que celles que tu peux voir sur les travailleurs de chantier et tous travailleurs qui, à travers leur activité, risquent de recevoir des projectiles sur le visage.

Personnellement, je doute de la netteté de la vue derrière le plastique mou des bobs à visière. Lorsqu’il s’agit de visières professionnelles, les matériaux sont rigides, en polycarbonate par exemple, comme ici.

Le bob à visière détourné de ses utilisations premières

Le HuffPost fait remarquer que le bob à visière est un produit qui se répand surtout en Asie.

Ce genre de couvre-chefs y est en effet populaire, mais surtout pour son coté protection solaire.

La Corée est un pays où la beauté est très importante et où les cosmétiques et la chirurgie esthétiques sont largement mis en avant.

Il n’est pas rare que les gens se baladent alors avec ce genre de coiffes ou plus simplement des ombrelles, dans l’optique de préserver leur peau des agressions extérieures, telles que les UV.

À l’origine, c’est donc aussi le type de couvre-chef qu’utilisaient parfois les pêcheurs, dans l’optique de se protéger du soleil.

Les pubs ciblées comme celle que je te partageais au début me semblent être des attrape-pigeons, qui visent à ce que la personne qui tombe dessus se mettre en tête qu’il s’agit là de protection adaptée à la pandémie actuelle de coronavirus, quand ce n’est pas exactement le cas.

Ce qui est sûr, c’est que ces sites et ces marques qui mettent en avant les bobs à visières ont repensé la communication autour de ce produit, et tentent bel et bien de faire entendre qu’il s’agit d’une protection anti-virus, comme avec ce genre de photo que tu peux retrouver associé aux bobs :

Ici, sur l’e-shop Yesstyle :

Ou encore là, sur Amazon :

Le bob à visière protège-t-il des virus ?

L’idée de détourner ces produits pour en faire des alliés à la situation actuelle me parait à première vue ingénieuse.

Peut-être que ces visières ont une certaine efficacité contre les virus, mais à vrai dire, je ne peux ni le nier, ni l’affirmer.

Je n’ai pas encore d’informations venues de professionnels de la santé concernant ces bobs à visière.

Lorsque j’en saurai plus sur leur efficacité au niveau des virus, je t’en ferai part aussi sec.

Le bob à visière va-t-il entrer dans la mode ?

Je t’ai déjà témoigné une certaine forme d’engouement pour les masques de protection qui peuvent s’avérer être des accessoires mode de choix.

En ce qui concerne ces bobs à visière, je pense qu’avec une tenue un peu campagnarde, un peu rigolote à base de salopette et grosses baskets chunky, il est possible de créer un look très sympa.

Tu sais , il en faut peut pour me convaincre que quelque chose a un potentiel dans la mode.

Rien ne sert de voir un produit pour ce qu’il est en lui-même. Une pièce prend tout son sens lorsqu’elle est associée à d’autres !

Je le répète, ce bob est là pour protéger du soleil, et non d’un virus. Pour autant, s’il circule déjà en Asie depuis un moment, il n’est pas encore arrivé jusqu’à la France.

Justement parce que les Français préfèrent cuire de la tronche plutôt que de protéger leur peau des agressions extérieures (grand bien leur fasse).

Les masques ont donc selon moi une chance non-négligeable d’entrer dans la mode. Si c’est le cas, cela va probablement démocratiser toutes sortes d’accessoires qui couvrent davantage le visage.

Après avoir adopté le masque, ce genre de produits semblera moins extrême, moins étrange, alors peut-être que les occidentaux seront prêts à accueillir des bobs à visière également.

Est-ce une bonne chose ? Je ne saurais le dire. Honnêtement, je ne suis pas pour que l’on se cache et qu’on se servent de ces accessoires pour camoufler des complexes par exemple…

Évidemment, chacun fait ce qu’il veut, cela dit, et ce n’est là qu’une réflexion de ma part sur l’avenir des accessoires de tronche.

Où trouver un bob à visière ?

En attendant, si tu veux t'acheter un bob à visière pour te protéger du soleil (et non du coronavirus, soyons clairs) tu peux en trouver sur l'e-shop Shein, qui a déjà pas mal de choix (et des avis, ce qui est pratique pour savoir si ce fameux plastique mou est embêtant pour la vue !).

Bob visière à fleurs, Shein, 6,99€

Bob avec visière détachable, Shein, 3,99€

Bob visière avec nœud, Shein, 5,49€

Bob visière noir, Shein, 5,99€

Un avis sur ce bob à visière ? Et niveau esthétique, est-ce que tu te promènerais avec sans problème ?

