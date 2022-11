Cette pièce de théâtre rend hommage aux milliers d’enfants réunionnais déplacés de force

La pièce de théâtre Tous nos ciels raconte l’histoire violente de milliers d’enfants réunionnais déplacés en France métropolitaine dans les années 1960. Un spectacle joué à Nîmes, puis à La Réunion.

Il aura fallu attendre plus de soixante ans pour que cet épisode tragique et scandaleux soit rendu visible sur les planches d’un théâtre…

La mémoire d’un scandale français

Très connue à La Réunion, l’affaire des « Enfants de la Creuse » est une page silenciée de l’histoire française.

À partir des années 1960, des milliers d’enfants réunionnais ont été arrachés à leur famille pour être envoyés de force en France métropolitaine, sous l’autorité de Michel Debré et avec l’aide des DDAS (Directions départementales des Affaires sanitaires et sociales). L’objectif officiel de cette opération était de repeupler les campagnes, alors marquées par l’exode rural. Mais ces enfants étaient souvent condamnés au travail forcé et, pour certains, ne retrouvaient jamais leur île natale.

Le collectif V.1 rend hommage aux personnes victimes de ce déplacement forcé en racontant leur histoire dans le spectacle Tous nos ciels.

Une pièce en langue créole inspirée de faits réels

Derrière l’écriture et la conception de la pièce se trouve une autrice d’origine réunionnaise, Jessica Ramassamy. Elle a construit son récit en rencontrant des personnes ayant vécu cet exil forcé alors qu’ils étaient orphelins, ou non. La pièce fait la part belle à la langue créole. Un choix cohérent dans le contexte d’une affaire ayant bouleversé l’identité des enfants déplacés.

Le spectacle est incarné par trois comédiennes et retrace l’histoire vraie de Valérie Andanson, une petite fille déportée à l’âge de trois ans. On suit son parcours jusqu’à ses 40 ans, en passant par son séjour en Creuse dans le foyer de Guéret, où ont été placés la plupart des enfants réunionnais avant d’être dispersé à travers la France métropolitaine.

Tous nos ciels sera en représentation au théâtre de l’Odéon à Nîmes les 22 et 23 novembre 2022, puis à La Réunion.

Crédit de l’image à la Une : Monica Selvestre / Pexels